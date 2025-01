Catadores de resíduos que atuarão no Verão Sergipe em Pacatuba recebem EPIs

Os catadores de resíduos sólidos recicláveis do município de Pacatuba que atuarão no Projeto Verão 2025, cuja programação começa nesta sexta-feira, 24, receberam os kits de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) doados pelo Governo de Sergipe. A ação feita a partir do projeto ‘Coleta do Bem’ se deu por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

O ‘Coleta do Bem’ é desenvolvido pela Gerência de Resíduos Sólidos da Semac, e busca facilitar a logística para o correto descarte de resíduos produzidos no circuito dos eventos inseridos no calendário oficial do Estado. A partir do projeto, é realizada a instalação de pontos de descarte, coleta do material e fortalecimento da educação ambiental.

Os catadores receberam kits contendo camisa UV manga longa, boné árabe, botas de couro com solado de borracha, protetor solar FPS com 120g, protetor auricular, luvas de malha PU, bolsas ecobag, shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, escova de dente, creme dental e absorvente.

Para o catador de resíduos sólidos Marcos Vinícius Santos Lima, o recebimento do kit de EPIs demostra uma preocupação por parte do governo em garantir a segurança dos agentes que irão trabalhar na festa. “A gente fica satisfeito com esses equipamentos, porque garantem nossa segurança e dos familiares durante e após o trabalho. Ainda vou usar nos dias depois da festa”, ressaltou.

Foto: Jocyele Melo/Semac