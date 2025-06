Catamarã afunda parcialmente no Rio São Francisco, em Brejo Grande

O catamarã Vaza-Barris afundou no Rio São Francisco, no município de Brejo Grande. A informação foi confirmada , nesta segunda-feira (16), pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que é responsável pela embarcação e não foram registradas vítimas, uma vez que a embarcação não estava em operação.

Em nota, a Setur informou que o catamarã não estava em operação e não houve registro de vítimas. O incidente ocorreu em decorrência das fortes chuvas e ventos intensos que atingiram o estado no último final de semana, com precipitações acima da média para o mês.

Ainda de acordo com a nota, o processo de vistoria e avaliação das embarcações sob responsabilidade da pasta, incluindo o catamarã Vaza-Barris, já havia sido iniciado. Medidas emergenciais estão sendo adotadas para que a embarcação retome as condições de flutuação.

Foto: Arquivo Pessoal