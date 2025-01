Católicos de Rosário do Catete celebram Co-Padroeiro, São Benedito

Terminou neste domingo (26), a festa em honra ao Co-Padroeiro de Rosário do Catete, São Benedito. Com o tema “Pela intercessão de São Benedito, sejamos peregrinos da esperança”, a festa começou com o tríduo preparatório na quinta-feira (23) com terço mariano, louvores e celebração eucarística na Praça Antônio S. Freire (Praça do Redondo).

Durante as noites do tríduo, os fieis aproveitaram a quermesse, que foram animadas pelas apresentações dos grupos folclóricos Reisado Águia de Ouro, de Laranjeiras; Reisado Baile Estrela, de Moita Bonita; Batalhão de Bacamarteiros do Povoado Pinga Fogo, de General Maynard; Guerreiro Coroa de Ouro, Grupo de Capoeira Raízes de Angola, Banda de Pífanos Santa Luzia, Grupo de Capoeira Raízes de Angola, Banda de Pífanos Santa Luzia, Batalhão de Rosário do Catete e Grupo de Danças Folclóricas São Benedito, de Rosário do Catete.

No dia festivo, no domingo, também aconteceu a procissão conduzida pelo pároco, o Padre Diógenes Rodrigo, e animada pela Banda de Música Nossa Senhora do Rosário. “A festa do nosso Co-Padroeiro representa a manifestação de fé da nossa gente e um espaço para exposição da nossa cultura!”, rogou o prefeito de Rosário do Catete, César Resende.

Segundo relatos históricos, a devoção do povo rosarense a São Benedito é antiga. No Século XVIII, foi criada a Irmandade de São Benedito, onde foi venerado em dos altares laterais da capela da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que também abrigava a imagem de Santa Ana no altar da outra lateral.

Por Keizer Santos