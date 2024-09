CAU Sergipe apresenta mostra ‘Arquitetos Presentes na Arte Sergipana’

Exposição reúne no RioMar Aracaju, até dia 30, trabalhos artísticos de 22 arquitetos

Com o propósito de destacar a presença e a influência dos arquitetos na cena cultural do Estado, mostrando como a arquitetura também representa uma forma de expressão artística, até 30 de setembro a mostra ‘Arquitetos Presentes na Arte Sergipana’ segue em cartaz no RioMar Aracaju.

A exposição, promovida pelo Conselho de Urbanismo e Arquitetura de Sergipe (CAU/SE), reúne 22 arquitetos apresentando obras de arte produzidas em variadas técnicas, como colagem, fotografia, pinturas sobre tela, bordados, cerâmica, escultura e mista. A exposição é um convite para refletir sobre a natureza multifacetada da arquitetura, onde os profissionais revelam-se verdadeiros artistas ao traduzirem suas visões estéticas e sensíveis em diferentes campos das artes.

“Arquitetos Presentes na Arte Sergipana” é uma ação inovadora do CAU Sergipe, que visa levar ao público o potencial artístico dos profissionais, mostrando novas formas de expressão, que vão além da criação de projetos e construções.

Sob a curadoria de Marcos Marcelo Santos, da Galeria M Depósito de Arte, a exposição pode ser apreciada pelo público em geral, no piso L2, em frente à loja Camicado. A visitação está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

O quê. CAU Sergipe apresenta a exposição ‘Arquitetos Presentes na Arte Sergipana’.

Quando. Até 30 de setembro.

Onde. Piso L2, ao lado da loja Camicado, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Classificação. Livre.

Acesso. Gratuito.

Expositores. Adriana Dantas, Alef Freire, Ana Cristina Santos, Antônio Cabral, David Davvy, Eddye Ramos, Eduardo Rodrigues, Gabi Dantas, Gilton Rosas, Givaldo Barbosa, Josy Mendonça, Karinne Santiago, Leila Duarte, Lucas Lemos Tsuru, Luciano Vasconcelos, Mai de Jesus, Maria Giacomet, Mariana Feitosa, Murilo Guerra, Rejane Schultz, Sávio Carvalho e Willy Valenzuela.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação