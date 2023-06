CBM atua com mais de 520 profissionais nas festividades juninas

Para que os festejos juninos em todo o território sergipano aconteçam de forma segura e com tranquilidade, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) elaborou um planejamento operacional que contempla a presença de equipes da corporação em 14 cidades. As equipes estarão estrategicamente distribuídas pelo estado para atuar de forma preventiva e também de prontidão para intervir em eventuais incidentes. O efetivo total é de 522 bombeiros militares. Os detalhes foram apresentados em entrevista coletiva da SSP no Centro Integrado de Comando e Controle nesta sexta-feira, 2.

De acordo com a diretora operacional do CBMSE, coronel Maria Souza, a atuação da corporação nos festejos juninos teve início ainda no mês de maio. “Nós estamos atuando de forma preventiva desde o mês de maio, por meio da Diretoria de Atividades Técnicas que tem por objetivo analisar se as plantas que são enviadas pelos municípios observam as normas de segurança contra incentivo pânico”, explicou.

“Depois nós vamos à segunda etapa que é a fiscalização e a vistoria para ver se o que estava no projeto foi observado na execução. Nos dias dos eventos, nós estaremos com guarnições preparadas para atuar em diversas áreas, seja de busca de salvamento, seja de resgate, seja de atendimento pré-hospitalar, seja de combate a incêndios”, acrescentou a coronel apresentando o projeto do CBMSE.

Assim, a atuação do CBMSE foi estrategicamente planejada com a distribuição de equipes da corporação nas cidades de Aracaju (Arraiá do Povo, Forró do Gonzagão, Forró Caju, entre outros), Nossa Senhora do Socorro (Forró Siri), Tobias Barreto, Lagarto, Boquim, Areia Branca, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana (Festa dos Caminhoneiros), Barra dos Coqueiros, Rosário do Catete, Capela (São Pedro de Capela) e Muribeca.

Nos dias dos festejos, o planejamento operacional do CBMSE abrange a vistoria da execução dos projetos aprovados pela corporação, assegurando que todos os preventivos estejam instalados e certificando a proteção do público que estará presente nas áreas dos festejos. As equipes estarão presentes realizando também a prevenção de sinistros.

O planejamento operacional da corporação também abrange o posicionamento estratégico de equipes junto às viaturas equipadas para atendimento de incêndios, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar. O objetivo dessas ações é garantir que os festejos aconteçam de maneira segura e, em caso de incidentes, o CBMSE está preparado para auxiliar no gerenciamento de risco, mitigando danos e salvaguardando a população.

As equipes do CBMSE contarão com viaturas de Auto Salvamento (AS), Auto Bomba Tanque (ABT), Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), Auto Bomba Salvamento (ABS), Unidade de Resgate (UR), Auto Plataforma Autônoma (APA) e Auto Comando (AC). Em casos de incidentes, as equipes do CBMSE podem ser acionadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190) ou ainda pelo telefone 193.

