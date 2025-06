CBM conclui resgate de vítima de afogamento no município de Boquim

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) finalizou as operações de busca e resgate do corpo de um jovem de 17 anos que havia desaparecido em rio localizado no povoado Moricoça, em Boquim. O corpo do adolescente, do sexo masculino, foi encontrado nesta segunda-feira (23) em um local de difícil acesso, na Fazenda Brejo, povoado Cabeça Dantas.

A ocorrência teve início no sábado (21), por volta das 15 horas, quando uma guarnição do quartel de Estância realizou a primeira intervenção no local. No dia seguinte, domingo (22), a equipe de mergulho do CBMSE foi mobilizada para dar prosseguimento às buscas. Na segunda-feira (23) a operação contou com o apoio da equipe de Drone e da equipe de Resgate em Áreas Inundadas.

O corpo do jovem foi localizado a uma distância de aproximadamente 1200 metros do ponto onde submergiu. “A primeira fase das buscas consistiu em mergulho padrão, com a equipe percorrendo cerca de 100 metros rio abaixo a partir do ponto de submersão da vítima. Em seguida, a segunda fase envolveu buscas na superfície utilizando embarcação. Após isso os bombeiros iniciaram a terceira fase, focada no mapeamento de novos pontos de acesso para as buscas no dia seguinte. Na segunda-feira, recebemos informações da localização do corpo e realizamos o resgate tanto por terra, quanto pelo rio”, explica o tenente-coronel Caldas, chefe de guarnição da equipe de mergulho.

