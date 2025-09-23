CBM resgata homem preso às ferragens em veículo em São Cristóvão

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou o resgate de um homem que ficou preso às ferragens após o capotamento de um veículo de passeio na rodovia que dá acesso ao município de São Cristóvão. O acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 6h desta terça-feira, 23.
Segundo a equipe que atendeu à ocorrência, havia apenas o condutor no veículo, que foi resgatado e conduzido ao hospital.
“Viaturas e guarnições do Quartel Central foram encaminhadas ao local para o atendimento da ocorrência. Visando a retirada com segurança do condutor, um homem de 45 anos, precisamos remover as duas portas do veículo. O homem estava consciente e orientado. Após o resgate, ele foi conduzido pelo Samu ao hospital”, afirmou o tenente Moacir Neto.
Fonte: Ascom CBM/SE