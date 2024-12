Ceac encerra 2024 com 1 milhão de atendimentos e grandes avanços em inclusão

O Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), fecha 2024 com resultados expressivos e iniciativas que reforçam o compromisso com um serviço público de qualidade e acessível. Entre janeiro e novembro, foram realizados 1.000.607 atendimentos em todo o estado, somando as oito unidades fixas, quatro na capital e quatro no interior, além do serviço itinerante, que segue ampliando seu alcance.

Atendimento itinerante e inclusão

O Ceac Itinerante, parte do programa ‘Sergipe é aqui’, realizou mais de 12 mil atendimentos até novembro, levando serviços essenciais às comunidades mais distantes do estado. Este ano, o Ceac também fortaleceu o compromisso com a inclusão, ao incorporar intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todas as unidades, garantindo atendimento personalizado para cidadãos com deficiência auditiva. Novas cadeiras de rodas também foram adquiridas, ampliando o conforto e a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para Maria Ângela, moradora de Pedrinhas, o serviço tem feito diferença na vida da população. “Sempre precisei viajar para resolver demandas em Aracaju, mas com o ‘Sergipe é aqui’, ficou muito mais fácil. Tive acesso aos mesmos serviços perto de casa, e o atendimento foi excelente”, comentou.

Unidades revitalizadas e novos projetos

2024 foi marcado por importantes melhorias nas unidades do Ceac. A revitalização completa do Ceac Rodoviária incluiu melhorias na climatização e no ambiente geral, proporcionando mais conforto para usuários e servidores. Já o Ceac da Rua do Turista e o Ceac Riomar receberam atualizações na comunicação visual e infraestrutura, modernizando os serviços prestados.

Maria Leni Santos, que utilizou o Ceac Rodoviária para renovar a carteirinha de passe livre, destacou as melhorias realizadas na unidade. “O atendimento é nota 10, e o ambiente está lindo de se ver. Dá vontade de entrar. A climatização fez toda a diferença e melhorou muito o local”, destacou.

O ano também trouxe novidades promissoras. O estudo técnico para a criação da primeira unidade Ceac Sertão está avançando em Nossa Senhora da Glória, ampliando o alcance do atendimento no interior do estado. Além disso, o aplicativo Agenda Fácil, previsto para ser lançado ainda este ano, promete facilitar o acesso aos serviços do Ceac, permitindo agendamentos diretamente pelo celular.

Continuidade das ações

As ações realizadas em 2024 preparam o caminho para um 2025 ainda mais promissor, reafirmando o compromisso do Ceac em estar cada vez mais próximo do cidadão sergipano.

Para a Secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, os resultados alcançados neste ano são fruto de uma gestão comprometida e da dedicação de todos os envolvidos no Ceac. “Estamos investindo em modernização, acessibilidade e na ampliação dos serviços para garantir que cada vez mais cidadãos sejam atendidos com qualidade e eficiência. Em 2025, nosso foco continuará sendo a inovação e a proximidade com a população, sempre buscando superar expectativas e fortalecer a cidadania em Sergipe”, afirmou.

