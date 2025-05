Ceac levará serviços à população de São Francisco no ‘Sergipe é aqui’

Nesta terça-feira, 13, o município de São Francisco recebe a 47ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, que busca atender as demandas da população sergipana com mais de 160 serviços disponibilizados por diversos órgãos do Governo de Sergipe. O evento ocorre a partir das 8h, na Escola Municipal Leandro Maciel.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) participa com os serviços ofertados no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) Itinerante e no Espaço do Servidor.

Espaço do Servidor

Emissão de contracheque;

Emissão de senha para acesso ao portal do servidor;

Emissão de ficha financeira;

Emissão de CTS;

Atualização de cadastro do servidor;

Informações sobre auxílio funeral (quem pode requerer, valor, documentos necessários);

Realização da prova de vida;

Informações sobre a margem do crédito consignado (quanto pode ser utilizado, quanto ainda tem disponível);

Informações e agendamento de perícia médica;

Realização de protocolo de atendimento;

Informações sobre o andamento dos processos do E-doc, via consulta.

DER/SE

Emissão de Passe Livre Intermunicipal para idoso acima 65 anos e PcD.

Serviços rápidos

Despachos administrativos da Sead;

Emissão de certidões negativas (Justiça Federal, Justiça Estadual, quitação eleitoral e crime eleitoral);

Solicitação de segunda via de fatura da Energisa e da Deso.

Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil

CPF (inscrição, alteração e regularização)

Imposto de Renda Pessoa Física (declaração, boleto, parcelamento)

MEI (boleto, inscrição, alteração, parcelamento, declaração)

Situação Fiscal e Cadastral na Receita Federal

Certidões negativas

Parcelamento Receita Federal e PGFN

Documentação necessária

Para ter acesso aos serviços descritos, é fundamental que o cidadão esteja atento aos documentos necessários:

Espaço do Servidor: RG

Passe Livre idoso: RG e CPF; comprovante de residência; comprovante de renda igual ou inferior a dois salários mínimos; foto 3×4 (caso o idoso não esteja presente).

Passe Livre PcD: RG e CPF originais e cópias; comprovante de residência; relatório médico atual com CID ou exame atual que comprove a deficiência; cartão do SUS; acuidade visual (no caso de deficiente visual); audiometria (no caso de deficiente auditivo); comprovante de renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Se o solicitante não possuir renda, deve apresentar o CNIS (INSS). Caso a renda seja superior a um salário mínimo e haja dependentes, é preciso levar a cópia do RG ou certidão de nascimento dos filhos menores de idade ou do CNIS do cônjuge.

Energisa: CDC conta de luz ou CPF.

Deso: CPF e matrícula da conta.

Defensoria Pública: RG e CPF; certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia); comprovante de residência; comprovante de renda (caso seja beneficiário do Bolsa Família, apresentar cartão).

NAF: certidão de nascimento e comprovante de residência. Os pais devem apresentar documento com foto.

Foto: Iran Souza/Ascom Sead