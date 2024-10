Ceacs registram  96.603 atendimentos  no mês de setembro

O Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), registrou 96.603 atendimentos durante o mês de setembro, indicando a importância do serviço para a população sergipana. As oito unidades fixas do Ceac continuam se destacando na oferta de serviços essenciais.

De acordo com o relatório mensal feito pelo Ceac, entre os serviços mais procurados em setembro destacam-se os da Secretaria de Segurança Pública (SSP), responsável pela emissão de 22.745 carteiras de identidade; e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), que teve grande procura com 16.411 atendimentos voltados à emissão da Carteira Nacional de Habilitação.

Também foram bem procurado os serviços prestados pelos órgãos parceiros AracajuCard, com 13.808 atendimentos; Banco do Estado de Sergipe, com 13.440 atendimentos; e a própria Sead, que prestou 10.469 serviços voltados aos servidores públicos.

O Shopping Riomar liderou o número de atendimentos entre as unidades do Ceac, respondendo por 33% do total de serviços prestados em setembro (31.989 atendimentos). Em seguida as unidades da Rua do Turista (23.838) e do Parque Shopping (14.282). As demais unidades em Itabaiana, Lagarto, Simão Dias, Estância e Rodoviária Nova somaram 27% dos atendimentos.

Segundo o superintendente de Inovação da Gestão de Atendimento ao Cidadão (SIGAC), Rodrigo Farias, somente em 2024 as unidades do Ceac já acumularam 846.426 atendimentos, representando um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2023. Tal crescimento mostra a eficiência e o compromisso do Governo de Sergipe em garantir que os serviços cheguem cada vez mais a todos os cidadãos do estado.

Compromisso com o cidadão

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, os números refletem o comprometimento do Governo de Sergipe em fortalecer o atendimento ao cidadão, ampliando o acesso aos serviços essenciais e melhorando a qualidade da prestação de serviços em todo o estado.

Foto: Ascom Sead