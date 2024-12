Cedro de São João é ouro na 63ª Jornada de Foguetes

Cedro de São João se destaca no cenário nacional ao conquistar a medalha de ouro na 63ª Jornada de Foguetes, realizada nesta quinta-feira, dia 05 de dezembro, no Rio de Janeiro. A competição reuniu estudantes de várias partes do Brasil, destacando talentos em ciência e tecnologia. Representando o município com excelência, os alunos Alex Melo Souza Júnior, Endryus Oliveira de Melo e Keyrrison Antônio de Almeida Rocha, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Manuel Guimarães, alcançaram o topo da premiação.

A conquista é resultado do empenho dos alunos e do trabalho dedicado dos professores Watyson Silva Santos e Camila Gomes dos Santos Souza, que prepararam a equipe para o desafio. O secretário de Educação, Antônio Roberto Rocha, acompanhou os estudantes durante o evento e reforçou o orgulho pela vitória alcançada.

A prefeita Layana Costa celebrou o feito histórico e destacou o potencial dos jovens de Cedro de São João: “Essa medalha é um marco para o nosso município. Ela simboliza a dedicação dos nossos estudantes, o compromisso dos professores e a força da educação em transformar vidas. Parabéns a todos os envolvidos por levarem o nome de Cedro de São João ao lugar mais alto!”

Com esse triunfo, Cedro de São João mostra que investir na educação de qualidade é investir em um futuro promissor, abrindo portas para que os jovens conquistem seus sonhos e alcancem novos horizontes.

Texto: Alice Fernandes