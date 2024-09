Cedro de São João é premiado por avanços no planejamento de saúde no SUS

O município de Cedro de São João recebeu uma menção honrosa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) por seus avanços no planejamento de saúde no SUS. O reconhecimento foi dado durante o Seminário Anual sobre Instrumentos de Planejamento, realizado no último dia 5 de setembro, e reuniu representantes dos 75 municípios sergipanos. A premiação destaca Cedro de São João como um dos 22 municípios que mantiveram seus instrumentos de planejamento atualizados até o dia 1º de agosto de 2024.

A plataforma DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento, do Ministério da Saúde, foi utilizada para o registro e acompanhamento das ações, sendo alimentada pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. O evento contou com a presença de secretários municipais, técnicos de planejamento e conselheiros de saúde, que participaram de palestras e discussões sobre o monitoramento e encerramento de gestão no SUS.

Em depoimento, a prefeita Layana Costa celebrou o prêmio e destacou o empenho da equipe de saúde do município. “Esse reconhecimento é fruto do trabalho incansável de todos os profissionais envolvidos na saúde de Cedro de São João. Estamos comprometidos em oferecer uma saúde pública de qualidade e manter nossos planejamentos sempre atualizados, o que reflete diretamente na melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou a prefeita.

A menção honrosa foi comemorada pela equipe da saúde e pela gestão municipal, que seguem empenhadas em avançar nas políticas públicas de saúde, buscando garantir cada vez mais benefícios à população de Cedro de São João.

Foto assessoria

Texto: Alice Fernandes