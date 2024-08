Cedro de São João promove o I Campeonato Municipal de Pipa

O município de Cedro de São João está se preparando para uma celebração única da cultura e criatividade local com o I Campeonato Municipal de Pipa. O evento ocorrerá no dia 21 de agosto, a partir das 8h, no Espaço de Eventos Prefeita Ângela Maria de Souza Fraga, e promete reunir competidores de todas as idades em um ambiente de diversão e competição saudável.

Durante o campeonato, os participantes terão suas pipas avaliadas em diversas categorias: maior pipa, pipa mais original, pipa mais alta e pipa mais colorida. Para garantir uma competição justa e segura, foram estabelecidos critérios rigorosos: o uso de cerol e fios metálicos é proibido, todas as pipas devem ser confeccionadas pelos próprios participantes e cada competidor poderá concorrer em apenas uma categoria.

Importância do Campeonato

Este campeonato vai além da simples competição; ele representa um resgate e valorização das tradições locais, proporcionando uma oportunidade para que jovens e adultos se envolvam em uma atividade cultural que fomenta a criatividade, a habilidade manual e a interação social. Além disso, o evento incentiva práticas seguras e responsáveis na confecção e empinamento de pipas, promovendo a conscientização sobre os riscos associados ao uso de materiais perigosos como cerol e fios metálicos.

A realização do I Campeonato Municipal de Pipa também reforça o compromisso da administração municipal em promover eventos que integrem a comunidade e ofereçam momentos de lazer e aprendizado. É uma iniciativa que fortalece os laços comunitários e contribui para a formação de uma sociedade mais unida e engajada em suas tradições.

A participação da população é essencial para o sucesso do evento, e todos estão convidados a prestigiar e torcer pelos competidores. O I Campeonato Municipal de Pipa de Cedro de São João promete ser um dia inesquecível de diversão, criatividade e celebração da cultura local.

