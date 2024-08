Cedro de São João se prepara para o 2º Poço Fest com programação musical animada

O município de Cedro de São João já está em clima de festa com a aproximação do 2º Poço Fest, que acontece neste final de semana, no dia 31 de agosto, no povoado Poço dos Bois. A celebração, que promete reunir forró e arrocha, conta com a presença de artistas renomados que vão garantir a animação do público.

A programação musical terá início a partir das 19h e trará apresentações de Alinson Vieira, Leonne o Nobre, Gil Mendes, Joilson e Natanzinho Lima, levando muito ritmo e alegria para os moradores e visitantes.

A prefeita Layana Costa destacou a importância do evento para a comunidade e a movimentação econômica local. “O Poço Fest é um momento de grande confraternização para nossa gente. Além de celebrarmos nossa cultura e nossa música, é também uma oportunidade para fomentar o comércio e atrair visitantes ao município”, afirmou a gestora.

A população de Cedro de São João já se mostra animada para o evento, que, em sua segunda edição, promete ser ainda maior e melhor. As expectativas estão altas para mais um grande momento de diversão, tradição e valorização da cultura regional.

Texto: Alice Fernandes