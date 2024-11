Cehop avança na fiscalização das obras do novo Centro Integrado

A Companhia de Habitação e Obras Públicas (Cehop) tem reforçado a fiscalização nas obras do Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast), localizado no bairro Ponto Novo, em Aracaju. Com o objetivo de oferecer aos trabalhadores da segurança pública um espaço moderno e funcional para acolhimento, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ocupacionais, a intervenção vem sendo realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o presidente da Cehop, Jorge Henrique Souza, a fiscalização garante o avanço e a qualidade do projeto, que representa um progresso na promoção à saúde no Estado. “Os sergipanos podem contar com a capacidade operacional e técnica da nossa equipe, que tem visitado o canteiro de obras diariamente para garantir que o projeto se torne em breve um ambiente seguro e acolhedor para os servidores”, relatou Jorge.

A obra, que conta com investimentos de R$ 1.711.188,97, compreende a construção de um prédio de três andares, com 707,55 m², abrangendo um térreo e um pavimento superior. O projeto inclui salas de administração, recepção, atividades e fisioterapia, além de consultórios e um mini-auditório. A estrutura também será equipada com quatro banheiros acessíveis, um estacionamento para veículos institucionais e visitantes, e uma casa de lixo.

A engenheira da Cehop responsável pela fiscalização da obra, Marilu Campos, destacou o compromisso da equipe em assegurar que cada etapa atenda aos mais altos padrões de qualidade. “Nosso desafio tem sido transformar essa obra em um espaço acessível e acolhedor, refletindo o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar dos servidores. A satisfação de contribuir para um projeto tão importante nos motiva diariamente”, declarou.

Os moradores do bairro têm acompanhado com entusiasmo o desenvolvimento da obra. Para o comerciante e morador Marcos Golfe, o andamento e a agilidade dos serviços demonstram o compromisso e a capacidade técnica da equipe da Cehop. “A obra está progredindo de forma exemplar e dentro do cronograma, o que só trará benefícios ao bairro e aos agentes de segurança pública. Todos saem ganhando com essa iniciativa”, afirmou.

Foto: Marcos Rodrigues