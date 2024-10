CEHOP FISCALIZA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DA CENTRAL DE FLAGRANTES DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Com 70% da obra concluída, a obra da Delegacia da Polícia Civil da Central de Flagrantes de Aracaju integra um pacote de melhorias na segurança pública promovido pelo Governo do Estado. A intervenção conta com um investimento de R$1.505.516,07 e inclui a ampliação da área total, somando 544 metros quadrados de construção e 178,17 metros quadrados de reforma.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e fiscalizados pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop).

A unidade, que fica localizada no bairro José Conrado de Araújo, atua como delegacia plantonista, realizando registros de ocorrências e emitindo boletins de ocorrências (BOs). “A obra vai beneficiar não só quem trabalha, mas toda a comunidade. A presença constante dos técnicos da Cehop, realizando visitas periódicas, mostra o compromisso com a qualidade e o prazo. Está andando rápido”, opinou um dos moradores da região, Roberto Rodrigo.

Entre as melhorias previstas estão a construção de uma nova casa de gás, uma sala exclusiva para ronda ostensiva (ROP), além de quatro novas celas. As instalações elétricas, hidrossanitárias, de incêndio e de gás também serão completamente modernizadas, visando garantir segurança e eficiência das operações no local. Uma vez finalizada, a obra irá melhorar as condições de trabalho dos profissionais de segurança e proporcionar um atendimento mais ágil e humanizado aos cidadãos sergipanos.

O presidente da Cehop, Jorge Henrique Souza, destacou que essa é mais uma das obras que a companhia vem fiscalizando em todo o estado. “Nossos técnicos têm acompanhado o avanço deste novo projeto na capital. A nova estrutura desta delegacia foi ampliada para atender de forma mais eficiente as demandas de flagrantes da região. A Cehop continuará monitorando para assegurar que todos os aspectos da obra sejam concluídos com sucesso e com a devida precisão”, afirmou.

A engenheira responsável pela fiscalização da obra da Central de Flagrantes, Élide Teixeira, reforça que o projeto tem seguido à risca todas as normas de segurança e está dentro do prazo estipulado. “Estamos na fase de acabamento, e até o momento, não houve qualquer atraso. Nosso compromisso é entregar uma delegacia moderna, funcional e em plena conformidade com os padrões de qualidade, sempre primando pela transparência e segurança do processo”, concluiu.

Foto: Ascom Sedurbi