Cehop intensifica fiscalização de obras públicas no estado de Sergipe

A Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), tem se empenhado na melhoria da infraestrutura urbana e habitacional de Sergipe. Com foco no planejamento e fiscalização de obras públicas, a companhia vem mostrando bons resultados.

Nos últimos 18 meses, de janeiro de 2023 a julho de 2024, a Cehop fiscalizou 46 obras em todo o estado, sendo 28 já concluídas e 18 em andamento. O investimento total nesses projetos é de R$ 196.567.422,92, o que reflete a seriedade e dedicação do órgão na transformação da realidade urbana do estado.

Segundo o presidente da Cehop, Jorge Henrique Souza, essas intervenções variam desde a construção de obras até a modernização de estruturas públicas existentes. “O nosso trabalho é fiscalizar os empreendimentos públicos realizados por diversas secretarias, como Seel, SECC, Sejuc, Seduc, SSP, entre outras. Mas, além dessa inspeção, garantimos a execução dos projetos e asseguramos a qualidade e conformidade das obras. Essas iniciativas são importantes para o desenvolvimento do estado e contamos com profissionais de alta competência técnica”, ressaltou.

Ao supervisionar de perto esses projetos, a companhia assegura que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, resultando em obras que realmente atendam às necessidades da comunidade e fortaleçam as bases para um futuro mais próspero em Sergipe. Intervenções como a do Estádio Estadual Etelvino Mendonça, que foi executada pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, fiscalizada pela Cehop e inaugurada nesta semana, é um exemplo de padrão de qualidade.

O diretor-técnico André Mendonça afirmou que o objetivo é sempre garantir que todas as obras do governo sejam finalizadas dentro do prazo, proporcionando maior celeridade e eficiência aos projetos. “Desde o planejamento até a conclusão, asseguramos que cada uma seja concluída com sucesso. Nesses últimos 18 meses, a Cehop trouxe avanços significativos no desenvolvimento de Sergipe e continuaremos progredindo”, disse.

Foto: Marcos Rodrigues