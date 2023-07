Cejusc fecha junho com a arrecadação de mais de R$ 3 mi em audiências

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 2º Grau (Cejusc do 2º Grau) encerrou o mês de junho com a arrecadação de mais de R$ 3 milhões em audiências realizadas pelo desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro. Ao todo, o magistrado realizou 66 audiências de conciliações, que resultaram no montante de R$ 3.132.248,68.

“O Cejusc tem se revelado uma ideia que se tornou uma prática muito valorosa, que deve ser estimulada e valorizada. Os seus servidores e os magistrados que por aqui têm passado, tanto no 1º quanto no 2º Grau, têm feito um valioso trabalho, contando com o apoio, sobretudo, dos advogados e das advogadas. E, nesse mês de junho, felizmente, talvez por inspiração junina, nós, nordestinos que somos, conseguimos, irmanados e em conjunto, fazer mais de R$ 3.132.000,00 em acordos de créditos trabalhistas, fiscais e previdenciários. Fica, então, o meu reconhecimento pessoal ao Cejusc, aos seus servidores, aos colaboradores, aos advogados e advogadas que por aqui passaram e a minha declaração de satisfação pessoal de ter estado aqui, pois é sempre confortável aprender e estar entre os bons”, declarou o desembargador Fabio Túlio.

O magistrado falou, ainda, sobre a importância do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. “A Justiça do Trabalho tem vocação para conciliação e, desde algum tempo, não obstante todas as suas unidades militem e trabalhem pela conciliação, nós, enquanto instituição, tivemos a boa prática de criar o Cejusc, que é esse espaço onde as pessoas podem se sentir mais acolhidas, mais confortáveis, e podem discutir seus casos, chegando a um consenso”, afirmou o desembargador.

