CEMITÉRIO DE VEÍCULOS: POPULAÇÃO DENUNCIA ABANDONO DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CANHOBA

Um verdadeiro caso que chama a atenção no município de Canhoba vem tomando corpo. Trata-se de grande parte da frota de veículos públicos que estão se tornando ferro velho dentro do espaço da própria Prefeitura Municipal. Segundo um cidadão que informou sigilosamente, o município está sem comando e a justiça deveria ser acionada e a população obter respostas do motivo do abandono.

Em fotos e vídeos que circulam na internet, a forte constatação de ambulâncias, caminhonetes, vans e até ônibus escolares mostram que os veículos poderiam ser reaproveitados. O patrimônio do povo vira ferro velho a cada dia, tomando chuva, sol, poeira, vento e circulado por matos e bichos. O dinheiro público de um povo pobre sendo jogado no descaso e no lixo. É um crime e absurdo.

Na visão de um cidadão, os carros abandonados poderiam ser levados para leilão e com o dinheiro da venda o município obteria um caixa financeiro que aplicaria na própria estrutura interna, melhorando escolas, postos de saúde, vias públicas e demais logradouros e órgãos.

Enquanto esse e outros descasos acontecem, a população denuncia que o prefeito do município, Crystophe Ferreira, que vem sendo chamado pelo povo de “Prefeito Turista” e também de “Prefeito Amostradinho”, devido às viagens que ele faz pelo Brasil e até Argentina, registrando as fotos em seu Instagram, fica mudo sobre o assunto. Ele arquivou as fotos.

Por: Adeval Marques