Censo IBGE: Sergipe tem 2,2 milhões de habitantes. Com 602.757 pessoas, Aracaju é a cidade mais populosa

O Censo 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A diferença, de 6,5%, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país.

Os dados têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022 e fazem parte dos primeiros resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022.

Sergipe registrou 2.209.558 de habitantes e apresentou a maior taxa de crescimento populacional (6,85%) entre os estados do Nordeste, de acordo com o Censo Demográfico 2022. No último Censo, realizado no ano de 2010, o estado tinha uma população de 2.067.85. Com 602.757 pessoas, Aracaju é a cidade mais populosa de Sergipe.

Barra dos Coqueiros é o município com a maior taxa de crescimento populacional de Sergipe, com 66,20%. Segundo o IBGE, em 2022, foi registrada uma população de 41.511 pessoas, enquanto em 2010 esse número era de 24.979.

Já o município de Pedrinhas, a 103 km da capital Aracaju, foi o que mais reduziu a taxa de crescimento populacional. O Censo de 2022 aponta uma população de 7.396 pessoas, enquanto em 2010 esse número era de 8.833, deixando a taxa em -16,27% de habitantes.

Com informações e foto da Agência Brasil e G1