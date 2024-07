Centro de Parto Normal será Construído em São Cristóvão, Anuncia Vereador Italo Macário

O vereador Italo Macário comemorou com grande entusiasmo a notícia de que o município de São Cristóvão foi contemplado na seleção do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) – Eixo Saúde. Graças a este programa, a cidade receberá um novo Centro de Parto Normal (CPN), destinado a oferecer um ambiente acolhedor e seguro para os partos normais de risco habitual das usuárias da rede de saúde municipal, fora do estabelecimento hospitalar.

“É com muita felicidade que participo desta gestão que luta e corre para trazer o melhor para nosso povo. Este novo Centro de Parto Normal é um grande passo para nossa cidade, proporcionando às gestantes um espaço onde poderão passar pelo processo de parto de forma mais natural e segura,” disse Italo Macário.

O CPN trará diversos benefícios para a população de São Cristóvão. As gestantes poderão passar pelo processo de parto sem intervenções médicas desnecessárias, o que proporciona uma experiência mais natural em comparação aos hospitais tradicionais. Além disso, a presença de um centro de parto na cidade trará mais conforto e qualidade de vida, pois eliminará a necessidade de deslocamento para outros municípios para dar à luz. A assistência será prestada desde o trabalho de pré-parto, passando pelo parto, até o puerpério e os cuidados com o recém-nascido, proporcionando uma experiência completa de cuidado às gestantes.

Maria Fernanda Camarço, diretora de Planejamento do SUS São Cristóvão, destacou a importância do CPN: “A instalação do Centro de Parto Normal no município reduzirá o deslocamento das gestantes à capital para realização do parto, uma vez que atualmente elas só conseguem ter acesso ao parto em Aracaju. Nosso propósito é proporcionar assistência em tempo oportuno, com um cuidado mais personalizado e menos intervenções médicas, ajudando a reduzir complicações durante o parto e melhorar a experiência de parto das mulheres da comunidade.”

Para Maria Helena Andrade, coordenadora de Saúde da Mulher, a construção do CPN representa um grande ganho para as mães sancristovenses, pois oferecerá um acompanhamento integral e humanizado dentro do próprio município. “Com a construção do CNP, a pessoa que gesta terá a oportunidade de ser acompanhada em todo seu ciclo de vida, desde o planejamento da concepção, pré-natal e puerpério, nas unidades básicas de saúde, como também o parto e pós-parto em nosso centro de parto normal, algo tão desejado por toda população e pelos profissionais que atuam diretamente com esse público,” destacou.

A proposta para a construção do CNP, que será localizado no bairro Luiz Alves, é de R$3.250.000,00. Seguindo o projeto padrão do Ministério da Saúde, o centro de parto normal será composto por cinco suítes de pré-parto, parto e pós-parto, com banheira, áreas internas e externas de ambulação, espaços que possibilitem a presença de acompanhante de livre escolha da mulher e áreas de apoio técnico e de estímulo ao parto normal e humanizado.

O Ministério da Saúde já disponibilizou os projetos arquitetônicos e de engenharia dos Centros de Parto Normal, elaborados em metodologia BIM, processo que se baseia em modelos 3D para dar aos profissionais de arquitetura, engenharia e construção a perspectiva e as ferramentas necessárias para a construção. O acesso aos projetos facilitará a execução das obras e instalação dos equipamentos.

