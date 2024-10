CentroSul Express Hotel é inaugurado no município de Lagarto

O empreendimento oferece uma hospedagem moderna, com estrutura surpreendente, além da comodidade de estar anexo ao CentroSul Shopping

Bom gosto, praticidade, excelente localização e ambientes aconchegantes, aliados a uma experiência memorável. Esse é o ‘CentroSul Express Hotel’, inaugurado na manhã desta quinta-feira, 17, no município de Lagarto, integrado ao ‘CentroSul Shopping’. A gestão estratégica, desde a implantação a administração é da empresa 4h Hotelaria & Consultoria, com larga vivência na área, além de ser um empreendimento que leva a assinatura do Grupo Zezé Rocha, sinônimo de compromisso com o desenvolvimento.

A inauguração, contou com a presença do proprietário Zezé Rocha e familiares, do prefeito eleito por Lagarto, Sérgio Reis, o secretário Especial de Governo, Cristiano Barreto, representando o Governo do Estado, além de diversos empresários, pessoas públicas, parceiros e a população sergipana. O momento foi o ‘ponta pé’ inicial para a operação do empreendimento, sendo visivelmente uma opção que faltava para o município de Lagarto e região, em Sergipe. O ‘CentroSul Express Hotel’ vai atender as necessidades dos visitantes e viajantes, através de um complexo diferenciado e integrado ao ‘CentroSul Shopping’,

Estrutura

São 88 apartamentos confortáveis com cinco tipos diferentes de configuração, compostos por suítes confortáveis e contemporâneas, e um delicioso café da manhã com um padrão único no interior de Sergipe. Os quartos são equipados com acomodações modernas, com frigobar, TV, cofre, ar-condicionado. Nas instalações, restaurante, recepção 24 horas, quartos para não fumantes, estacionamento, serviço de limpeza diário, serviços para negócios, comodidades para reuniões, entre outros pontos, com tudo que é necessário para tornar a estadia uma experiência incrível.