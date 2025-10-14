CERCA DE 200 MIL CLIENTES FICAM SEM ENERGIA EM SERGIPE APÓS APAGÃO NA MADRUGADA DESTA TERÇA-FEIRA

Um apagão ocorrido na madrugada desta terça-feira (14) afetou o fornecimento de energia elétrica em pelo menos 16 estados, inclusive em Sergipe e no Distrito Federal.

Em Sergipe, as informações passadas pela Energisa são de que cerca de 200 mil clientes tiveram o serviço interrompido por volta de 0h31 e o fornecimento foi restabelecido às 1h11.

Em nota, a Energisa esclarece que “um evento externo no Sistema Interligado Nacional (SIN), registrado na madrugada desta terça-feira (14), às 00h31, afetou o suprimento de energia em várias localidades do país”.

A nota diz ainda que “para garantir a segurança do sistema elétrico e por determinação do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), foi interrompido o fornecimento de energia elétrica para cerca de 200 mil clientes na área de atuação da Energisa Sergipe”.

A empresa conclui informando que o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes impactados por volta de 01h11. O ONS ainda não divulgou as causas dessa ocorrência.

Com informações da Energisa