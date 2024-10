Cerimônia de abertura dos Jogos dos Servidores será segunda-feira

O Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado da Administração (Sead) e Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), convida a imprensa para a cerimônia de abertura dos Jogos dos Servidores 2024, que será realizada nessa segunda-feira, 28, às 16h, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju.

O evento, que contará com a participação de cerca de 3.500 servidores disputando 12 modalidades esportivas, faz parte das comemorações do Mês do Servidor e visa promover a integração, bem-estar e valorização dos servidores por meio da prática esportiva.