César Resende é diplomado para mais um mandato em Rosário

Nesta quarta-feira (18), no Fórum Dr. Alberto Deodato, em Maruim, o prefeito reeleito de Rosário do Catete, César Resende, do União Brasil, foi oficialmente diplomado para mais um mandato em sua terra natal. A cerimônia, presidida pela Meritíssima Juíza da 14° Zona Eleitoral de Maruim, a Senhora Andréa Caldas Souza Lisa, também marcou a diplomação do vice-prefeito, Leonardo Santos, o Lió de Núbia (PSDB), e dos vereadores eleitos e suplentes do município.

Em sua fala, César Resende destacou a gratidão pelos 4.619 votos que lhe garantiram a continuidade à frente da administração municipal. “Quero agradecer ao nosso povo pela confiança depositada em nosso trabalho. Seguiremos focados em ações que promovam a qualidade de vida da população de Rosário do Catete e do Povoado Siririzinho. Rogo a Nossa Senhora do Rosário que abençoe nosso povo e nos ilumine na condução de mais um mandato com muita responsabilidade,” afirmou o prefeito.

Além do prefeito e do vice, foram diplomados os vereadores: Antônio Carlos (Kallu), Maraísa Sousa (Mara da Farmácia) e Edílson Oliveira (Dicinho), do União Brasil; Rafael Dantas, do PT; Eduardo Mendonça (Duca) e Ellyson Santana, do Podemos; Rosivaldo Santos (Dunga), do PSDB; Lílian Rodrigues e Mayara Santos, do PSD.

Por Keizer Santos

Fotos: Gustavo Silva