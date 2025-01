César Resende é empossado para o seu segundo mandato como prefeito de Rosário

Em uma noite marcada por emoção, gratidão e compromissos renovados, o prefeito reeleito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz de Resende (União Brasil), tomou posse nesta quarta-feira (1), para mais um mandato à frente do Executivo municipal. Ao seu lado, foi empossado o vice-prefeito Leonardo dos Santos Neto (PSDB), em uma solenidade que reuniu autoridades, lideranças políticas e a população local.

A programação teve início no final da tarde com uma Santa Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo Padre Diógenes Rodrigues. Em seguida, na Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada uma sessão solene para dar posse aos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 e ao prefeito e ao vice-prefeito. A cerimônia de assunção ao cargo aconteceu na Praça Dr. Clodoaldo Passos, reunindo uma multidão para prestigiar o evento. A Banda de Música Nossa Senhora do Rosário animou a programação durante o percurso e fez a execução dos hinos do Município e do Brasil.

Em seu discurso de posse, o prefeito César Resende destacou a honra de ser reconduzido ao cargo e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Rosário do Catete. “Ser reconduzido a este cargo é um gesto de confiança que muito me honra e, ao mesmo tempo, reforça em mim o compromisso de trabalhar incansavelmente por cada rosarense”, declarou. Ele enfatizou a importância da harmonia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a realização de políticas públicas transformadoras.

O prefeito também fez questão de agradecer à população local, ao vice-prefeito Leonardo dos Santos Neto, aos vereadores e à equipe de governo, bem como à sua família. Ele dedicou palavras emocionadas ao pai, João Diniz de Resende (in memoriam), ex-prefeito da cidade, como sua maior inspiração. “Seu exemplo de amor por esta terra e sua determinação em lutar pelo bem comum continuam sendo a minha maior inspiração”, afirmou.

César Resende reforçou ainda a continuidade de projetos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população. “Quero continuar executando ações que promovam o progresso do nosso município, com uma gestão que planeja e toma decisões pautadas com responsabilidade”, reforçou César Resende.

Nova Legislatura

Na mesma ocasião, foram empossados os vereadores eleitos para o período 2025-2028. A nova Câmara Municipal conta com: Antônio Carlos (Kallu), Maraísa Sousa (Mara da Farmácia) e Edílson Oliveira (Dicinho), do União Brasil; Rafael Dantas, do PT; Eduardo Mendonça (Duca) e Ellyson Santana, do Podemos; Rosivaldo Santos (Dunga), do PSDB; Lílian Rodrigues e Mayara Santos, do PSD.

Em seu discurso, o prefeito destacou a importância do trabalho em parceria com os vereadores para garantir o progresso da cidade. “Que o espírito de colaboração prevaleça em todas as esferas e que não percamos de vista o bem maior que nos une: a nossa gente”, enfatizou.

Texto e foto Keizer Santos