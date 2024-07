Céu nublado, chuvas fracas e ventos moderados devem predominar na primeira semana do mês de julho no estado de Sergipe, diz Semac

A previsão do tempo indica que a primeira semana de julho em Sergipe terá muitas variações no clima. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), são esperadas chuvas fracas em todos territórios, ventos moderados no litoral, além do registro de baixas temperaturas no agreste e sertão.

Pode predominar, na noite desta terça-feira, 2, no litoral, agreste e sertão, tempo com céu nublado e parcialmente nublado. As temperaturas mínimas e máximas podem ficar em torno de 21.5°C e 28.9°C (litoral), 18.2°C e 27.9°C (agreste) e 19.0°C e 29.8°C (sertão). Ventos fracos também são esperados no período da noite e madrugada.

Na quarta-feira, 3, as temperaturas tendem a ser 23.9°C e 28.3°C (litoral), 18.7°C e 26.8°C (agreste) e 18.8°C e 28.7°C (sertão). Durante o dia, há possibilidade de chuvas fracas atingirem todo o estado, além de ventos fracos e moderados.

De acordo com o boletim, na quinta-feira, 4, o tempo será de céu encoberto durante todo o dia no litoral, agreste e sertão. Mínimas e máximas ficam entre 22.9°C e 28.2°C (litoral), 18.7°C e 26.8°C (agreste) e 18.6°C e 28.7°C (sertão).

A previsão do tempo completa pode ser conferida no site.

Foto: Igor Matias