CHAMADA PÚBLICA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SERGIPE TEM RECORDE DE PARTICIPAÇÃO DE AGRICULTORES

Um novo marco histórico foi registrado na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) na manhã desta quinta-feira, 26, com a participação recorde de agricultores individuais e cooperados de todas as regiões do estado que se mobilizaram para atender ao chamado do Departamento de Alimentação Escolar (DAE). Ao todo, foram entregues 47 propostas para o processo de seleção e aquisição de gêneros alimentícios convencionais, orgânicos e agroecológicos destinados à merenda escolar da rede estadual de ensino de Sergipe, referente ao ano letivo de 2025.

“Além de bater um recorde de participação, a chamada pública para o ano de 2025 cumpre o objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que prioriza a compra de produtos provenientes da agricultura familiar, bem como a garantia de alimentos saudáveis e refeições seguras para os nossos alunos”, comemora a diretora do DAE, Lucileide Rodrigues.

Com um investimento total de R$ 14,7 milhões, o Governo de Sergipe busca garantir alimentos frescos e de qualidade para os alunos. Por este motivo, a Seduc tem dado especial atenção à regionalização na compra da merenda escolar, a fim de facilitar a produção, a distribuição e o armazenamento dos mantimentos.

O gerente de logística e comercialização da Cooperafes, de Moita Bonita, José Joelito Costa Santos, também celebra o amplo interesse da categoria em fornecer alimentos regionais e de qualidade para a rede pública estadual de ensino. “A nossa cooperativa foi a primeira no país a vender para a alimentação escolar, por meio da Lei nº 9.947, já em 2009, quando ofertamos para a rede pública batata-doce e abóbora. De lá para cá, todos os anos participamos da chamada pública com o nosso carro-chefe, que é a batata-doce. Para nós, é uma satisfação enorme saber que o fruto do nosso suor alimenta as nossas crianças”, salienta.

Nesse edital, as novidades incluem a inserção de tomate, quiabo, maxixe, além de plantas alimentícias não convencionais (Pancs) e produtos orgânicos. No caso específico dos produtos orgânicos, eles serão inicialmente destinados à Diretoria Regional de Educação do Agreste Central Sergipano (DRE 3), pois a região concentra a maior produção de alimentos sem agrotóxicos em Sergipe. “À medida que a produção orgânica aumentar, ampliaremos a aquisição para outras regiões do estado”, explica Lucileide Rodrigues.

A produtora individual da agricultura orgânica Élida Rosa Vieira está confiante no processo. “Essa é a primeira vez que participo da chamada pública da Seduc. Para mim, é uma satisfação enorme poder oferecer os meus produtos orgânicos para a alimentação escolar e, desta forma, contribuir com uma alimentação livre de agrotóxicos para as nossas crianças. Espero que essa iniciativa se amplie e possa beneficiar mais famílias da agroecologia”, frisa.

Confira o cronograma da Chamada Pública DP0466/2024:

27/12/2024 – Divulgação do resultado preliminar da avaliação das propostas submetidas;

02/01/2025 – Recebimento das amostras dos alimentos para análise;

03/01/2025 – Divulgação do resultado das amostras;

10/01/2025 – Divulgação do resultado final.

Foto: Maria Odília