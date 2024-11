CHAPA 2 REALIZA MAIOR ENCONTRO COM A ADVOCACIA JÁ VISTO EM LAGARTO E NA REGIÃO CENTRO-SUL

Nesta quinta-feira, 31, a Chapa 2 reuniu-se com a advocacia de Lagarto e Região Centro-Sul, em um evento na Pizzaria Bayuvar. Com o objetivo de dialogar e fortalecer a união da classe, o encontro contou com a participação de advogados locais e lideranças da chapa, que discutiram propostas e reforçaram o compromisso com a advocacia sergipana.

Durante o evento, o presidente da OAB Lagarto, Caique Vasconcelos, enfatizou a importância do engajamento da classe nas eleições, que ocorrerão no dia 19 de novembro. Ele afirmou: “Estamos concluindo um ciclo de grandes conquistas para a advocacia do interior, especialmente para a cidade de Lagarto. O apoio significativo que recebemos reforça nossa responsabilidade de continuar avançando no projeto de interiorização.”.

O candidato a presidente da OAB Sergipe pela Chapa 2, Danniel Costa, também ressaltou a unidade da classe: “Não temos nenhuma dúvida de que seja na capital ou no interior, a OAB é uma só, a advocacia é uma só.” O candidato reforçou a proposta da chapa de integrar e valorizar o trabalho dos advogados no interior do estado.

O encontro foi marcado pela troca de ideias e reafirmação do compromisso da Chapa 2 em consolidar uma advocacia mais próxima e representativa para todos os profissionais de Sergipe.

Fonte e foto assessoria