Chegada de Atakarejo a Sergipe deverá gerar cerca de 6 mil empregos com investimentos de R$ 700 milhões

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta terça-feira (10), com representantes do grupo Atakarejo, que vai investir cerca de R$ 700 milhões na construção de unidades na capital e no interior e na criação de um centro de distribuição no estado.

O encontro foi realizado no Palácio dos Despachos e teve como pauta central os investimentos que a rede de atacado fará na abertura de novas lojas, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e impulsionando a economia local. Após o encontro, o governador e demais representantes visitaram as obras da nova unidade da rede em Aracaju, localizada na avenida Hermes Fontes, no bairro Luzia.

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri enfatizou a atração de investimentos de grandes empresas, como o Atakarejo, que veem em Sergipe um local estratégico para expandir seus negócios. “É uma grande rede que chega e que vai gerar seis mil empregos diretos, 12 mil empregos indiretos, além de muitas oportunidades. Nós já estamos trabalhando com a Secretaria do Trabalho no treinamento, na qualificação e no preparo da mão de obra, para entregar essa mão de obra já pronta. Nossa equipe está toda envolvida para garantir que vamos ter mais oportunidades de emprego no nosso estado”, disse.

O chefe do Executivo estadual destacou a importância de criar um ambiente de negócios favorável, com segurança, uma legislação tributária transparente e desburocratizada, além da preparação da mão de obra local. Ele ainda chamou a atenção para o incentivo a setores como a indústria do cimento, com a retomada da fábrica em Nossa Senhora do Socorro, o turismo, e a exploração de gás pela Petrobras nos próximos cinco anos, com investimentos estimados em R$ 116 bilhões, que deverá impulsionar ainda mais a economia sergipana. “Quando você cria as políticas públicas ideais, consegue atrair investidores, e é isso que estamos procurando fazer desde o início da nossa gestão”, apontou.

O governador destacou que o saldo de empregos no estado atingiu o melhor patamar desde 2015, o que demonstra o impacto positivo das políticas de atração de investimentos em Sergipe. “Isso faz parte do ambiente de negócios em Sergipe, que nos permite atrair cada vez mais investimentos e gerar mais empregos para o nosso povo”, informou.

De janeiro de 2023 a julho de 2024, foram criados 19.561 postos de emprego em Sergipe, onde a taxa de desocupação apresentou uma redução relevante entre o quarto trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2024: no final de 2022, a taxa era de 11,9%, e no segundo trimestre de 2024 caiu para 9,1%. Essa diminuição de 2,8 pontos percentuais reflete uma melhoria no mercado de trabalho do estado durante o período analisado. É a menor taxa de desocupados desde o terceiro trimestre de 2015.

Durante a reunião, o CEO do Atakarejo, Gabriel Costa, destacou a importância do ambiente de negócios sergipano e a confiança depositada no governo local para a realização do projeto. “Nós enxergamos em Sergipe um enorme potencial para investimentos. É um estado que possui um excelente ambiente de negócios. Os processos nos órgãos públicos funcionam bem, as economias dos principais municípios são bastante dinâmicas, e a mão de obra aqui é altamente qualificada. São muitos os fatores reunidos neste estado que nos fizeram querer investir aqui. Nosso plano para Sergipe nos próximos cinco anos é abrir cerca de 15 lojas, com um investimento estimado em R$ 700 milhões, incluindo um centro de distribuição. Esperamos, na plena execução desse projeto, gerar em torno de seis mil empregos diretos e 12 mil empregos indiretos no estado”, reforçou.

Geração de empregos

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Telles, que também participou da reunião, destacou o impacto positivo dessa expansão para o mercado de trabalho no estado. “Estamos vivendo um momento histórico para Sergipe, com a chegada de uma grande rede de supermercados que vai se instalar aqui e abrir diversas lojas. O Governo do Estado tem trabalhado intensamente para criar um ambiente de negócios favorável, exatamente para atrair esses investimentos que estamos vendo acontecer”, colocou.

O secretário ressaltou ainda que, durante a gestão, já foram gerados quase 20 mil novos postos de trabalho. “Atingimos a menor taxa de desemprego desde 2015, o que demonstra que a política ativa do governo de atrair novos investimentos e diversificar a economia está funcionando. Hoje, vemos o crescimento vigoroso de várias cadeias econômicas, como o turismo e o varejo, garantindo que o sergipano tenha oportunidades de emprego e renda, enquanto o estado se desenvolve de maneira justa e equilibrada”, acrescentou.

Visita às obras

Após a reunião, o governador Fábio Mitidieri visitou as obras da nova unidade da rede em Aracaju. A construção, já em andamento, deve entrar em operação até dezembro. “Em relação à loja de Aracaju, ela já está bem adiantada. Será inaugurada nos próximos 90 dias. Nós já temos outros empreendimentos prontos para iniciar, com investimentos previstos nas cidades de Lagarto, Itabaiana, Estância e Glória”, informou o CEO Gabriel Costa.

Atração de empresas

O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) tem sido um dos pilares da estratégia do governo estadual para fortalecer a economia e gerar empregos. Nos últimos dois anos, o PSDI concedeu incentivos para 86 empresas se instalarem ou ampliarem suas operações em Sergipe, com um investimento combinado de R$ 1,48 bilhões e a criação de mais de 5.000 novos empregos diretos. Atualmente, cerca de 370 empresas são beneficiadas pelo programa, que oferece incentivos locacionais, fiscais e de infraestrutura para atrair novos investimentos.

Esses benefícios têm sido fundamentais para transformar Sergipe em um ambiente atrativo para negócios, como destacou o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães. “Temos trabalhado ativamente para atrair investimentos, e já incentivamos 86 empresas aqui no estado através do PSDI. Nosso envolvimento neste processo é contínuo, e muita coisa positiva está por vir. Por exemplo, estamos trazendo uma grande indústria calçadista, com previsão de iniciar operações até outubro no município de Nossa Senhora Aparecida”, disse.

O presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, lembrou que a chegada do Atakarejo ao estado faz parte dessa política de atração de investimentos. “Estamos avançando em todos os aspectos, como infraestrutura, mão de obra qualificada, uma situação fiscal equilibrada e segurança, sendo o estado mais seguro do Nordeste. Tudo isso coloca Sergipe como uma prioridade na lista de investimentos dos grandes grupos”, pontuou.

Foto: André Moreira