Chegada do Papai Noel marca o início do Natal Iluminado no Shopping Prêmio

O Shopping Prêmio dará início à temporada mais encantadora do ano neste sábado, 8 de novembro, com a chegada do Papai Noel e a abertura oficial do Natal Iluminado. O evento promete envolver o público em uma atmosfera de cores, música e emoção.

A partir das 16h, o bom velhinho embarcará em um trenzinho para um passeio pelas ruas no entorno do shopping, levará alegria e convidará as famílias a acompanhar a festa. Às 19h, ele chegará ao shopping para uma grande recepção na Praça de Eventos, com a Parada Natalina, um espetáculo com personagens e a presença de uma bandinha instrumental que percorrerá os corredores e anunciará a chegada do Natal.

A partir desse dia, o Papai Noel passará a receber as famílias para fotos e registros de momentos especiais. Em novembro, as visitas poderão ser feitas às sextas, sábados e domingos, das 14h às 20h. Em dezembro, o atendimento será realizado de terça a domingo, também das 14h às 20h, e no dia 24, das 10h às 16h. Além de manter viva a tradição, o encontro com o bom velhinho será uma oportunidade de criar lembranças afetivas e reunir gerações em torno da magia natalina.

A programação do Natal Iluminado Prêmio incluirá as Paradas Natalinas, marcadas para os dias 8 e 29 de novembro e 13 e 21 de dezembro, sempre às 17h. Os desfiles temáticos trarão música, coreografias e personagens que transformarão o shopping em um verdadeiro cenário de encantamento.

Outro destaque serão as apresentações escolares, que ocorrerão de 28 de novembro a 21 de dezembro, na Praça de Eventos. Diversas escolas da região estarão presentes com o brilho e o talento dos alunos em apresentações que vão reforçar a pureza e a alegria do espírito natalino.

Com decoração temática, luzes e uma agenda variada, o Natal Iluminado reafirma o papel do Shopping Prêmio como ponto de encontro das famílias neste fim de ano e celebra valores como união, esperança e alegria, sentimentos que fazem do Natal um tempo de renovação e afeto.

Por Juliane Balbino