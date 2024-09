CHUVAS: 78% DAS OCORRÊNCIAS FORAM RELACIONADAS A RISCOS ESTRUTURAIS, DIZ DEFESA CIVIL DE ARACAJU

A Defesa Civil de Aracaju, órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém atenção às demandas da população e acompanha as variações meteorológicas na capital. Em agosto, os pluviômetros do sistema ClimAju registraram volume acumulado de 115 milímetros (mm) de chuva. Nesse período, 78,46% das ocorrências atendidas estavam relacionadas a avaliações de riscos estruturais.

O diretor-geral da Defesa Civil de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, indica que os dados seguem a tendência anual de estiagem para o segundo semestre. “A média anual de acumulado de chuva para o mês de agosto é de 105mm, volume próximo ao que atingimos neste ano, de 115 mm. Diante dessas condições, intensificamos as ações preventivas e de mitigação de riscos, com base no monitoramento realizado em áreas sensíveis”, frisou o diretor.

Em agosto, o órgão atendeu 65 ocorrências, das quais 41 foram registradas através do serviço emergencial 199. Do total de solicitações, 51 demandaram vistorias para avaliações de riscos estruturais. “Ao longo do mês foram realizadas nove interdições, das quais seis interdições totais e três parciais”, explicou Silvio Prado.

Também houve continuidade do trabalho de monitoramento de áreas de risco, com 13 inspeções realizadas em localidades mapeadas pelo órgão para riscos de inundação e deslizamento de terra. “Houve especial atenção às áreas impactadas pela maré alta de 2,3m, que ocorreu entre os dias 20 e 22. Foram realizados desvios de trânsito no bairro 13 de Julho, sem registro de ocorrências “, salientou o diretor da Defesa Civil de Aracaju.

Zona de Expansão

O período de estiagem favorece a realização de ações preventivas nas áreas sensíveis a alagamentos e inundações, o que ocorreu nos bairros da antiga Zona de Expansão, onde a Defesa Civil de Aracaju seguiu realizando monitoramentos e inspeções nos 10 extravasores que lançam águas das lagoas naturais no mar.

Nos bairros Matapuã e Areia Branca, as ações de mitigação envolvem uma grande obra de infraestrutura, que está em plena execução, com a construção de um canal e sistemas de drenagem urbana que irão beneficiar toda a região e eliminar riscos.

Setembro

Para o mês de setembro, há perspectiva de baixos índices pluviométricos, considerando a média histórica para o período, que é de 69,1 mm. As previsões meteorológicas são monitoradas pelas equipes de Defesa Civil, assim como a tábua de maré divulgada pela Marinha do Brasil.

“Conforme divulgado previamente pela Marinha do Brasil, ocorrerá maré alta, de 2,4m, nos dias 18 e 19 de setembro. Nossas equipes estarão preparadas para atuar, com ações preventivas e atenção à redução de riscos à população, conforme seja necessário”, frisou o tenente-coronel Silvio Prado.

Fonte: Defesa Civil de Aracaju