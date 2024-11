Chuvas expressivas podem atingir Sergipe a partir deste sábado e continuar até a próxima quarta-feira

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu nesta sexta-feira (22), uma nota sobre a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. Com base nos modelos numéricos, a Semac informa sobre a possibilidade de chuvas expressivas atingirem o estado de Sergipe a partir deste sábado, 23, devido à formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a região. As condições podem persistir até quarta-feira, 27 de novembro.

Além das chuvas, as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de trovoadas, descargas elétricas e ventos fortes. A Semac continua monitorando a evolução das condições sinóticas e alertará a população sobre novas atualizações conforme necessário.

Foto: Arthuro Paganini