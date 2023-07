Chuvas fracas podem persistir durante a semana em Sergipe. Condições analisadas também indicam clima com céu nublado

Os sergipanos podem esperar a possibilidade de chuvas fracas e temperaturas mais amenas durante a semana. É o que aponta a previsão do tempo divulgada nesta segunda-feira, 10, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas. As condições analisadas também indicam clima com céu nublado, encoberto, precipitações leves e ventos fracos e moderados.

Para esta terça-feira, 11, no Litoral, espera-se a possibilidade de céu nublado durante o dia, com temperaturas mínimas em torno de 22.4°C e máximas de 28.5 °C. No Agreste, há possibilidade de céu encoberto na maior parte do dia, e as mínimas e máximas ficam entre 20.9°C e 28.8 °C. Já no Sertão, as mínimas tendem a ser 19.4°C e máximas de 30.0 °C.

As baixas temperaturas devem atingir todas as regiões do estado nesta quarta-feira, 12. A previsão é de que, no Litoral, as mínimas fiquem em torno de 21.7°C e máximas de 28.1 °C. No Agreste, são esperadas temperaturas mínimas entre 19.4°C e máximas de 28.6 °C. Em alguns municípios do Sertão, as temperaturas mínimas podem alcançar 18.6°C e máximas de 29.4 °C.

O boletim da Semac também destaca a incidência de ventos nas três regiões do estado. Para esta quinta-feira, 13, são esperados ventos de intensidade fraca. As temperaturas mínimas e máximas podem ficar em torno de 19.5°C e 28.5 °C no Litoral; 20.6°C e 30.2 °C no Agreste; e 20.0°C e 30.0 °C no Sertão.

Na sexta-feira, 14, chuvas fracas podem atingir o Litoral e Agreste sergipano. No Sertão, são esperadas precipitações de intensidade leve. As temperaturas mínimas e máximas no Litoral podem chegar a 19.5°C e 28.5 °C. No Agreste, tendem a ser 20.6°C e 30.2 °C; e no Sertão, as mínimas e máximas ficarão entre 20.0°C e 30.0 °C.

Volume de chuva

Conforme levantamento da Gerência de Meteorologia da Semac, o volume de chuva registrou acumulados expressivos nos últimos dias. No período de 7 a 9 de julho, o acumulado foi de 128,4 mm no Litoral; 40 mm no Agreste; 150 mm no Baixo São Francisco; e 25 mm no Sertão. Os acumulados normais para o mês são: 215 mm no Litoral; 126 mm no Agreste; 200 mm no Baixo São Francisco; e 74 mm no Sertão.

As chuvas podem ultrapassar a média climatológica nas regiões do Litoral e Agreste. No Sertão, são esperadas chuvas dentro da normalidade. O Baixo São Francisco já atingiu a média esperada para o mê