Chuvas fracas podem ser constantes durante a semana em Sergipe

Os termômetros também podem marcar variações nos próximos dias, além do registro de ventos fracos e moderados

A semana em Sergipe foi iniciada com o registro de chuvas fracas em praticamente todos os territórios. A tendência é que esse cenário persista nos próximos dias, conforme boletim emitido nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Os ventos podem variar entre fracos e moderados.

No litoral, nesta terça, 6, as temperaturas mínimas e máximas podem ficar em torno de 22.0°C e 26.0°C. No agreste, mínima de 17.0°C e máxima de 26.0°C. As temperaturas no sertão tendem a marcar entre 19.0°C e 29.0°C.

Nesta quarta-feira, 7, nos períodos da manhã e tarde no litoral, agreste e sertão, há possibilidade de céu claro com algumas nuvens. Na parte da noite e madrugada, é esperado céu parcialmente nublado, com chances de chuvas fracas atingirem esses territórios. No agreste, a temperatura mínima pode chegar aos 16° no período da madrugada.

A maiores temperaturas tendem a se concentrar no sertão de Sergipe, podendo variar entre 30° e 32°. No território do sertão, as mínimas podem ficar entre 18° e 20°.

Confira a previsão semanal completa no site: simese.se.gov.br.

Foto: Arthuro Paganini