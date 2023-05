Chuvas voltam a preocupar moradores no Robalo, São José dos Náufragos, Gameleira, Areia Branca, Matapoã e Mosqueiro

As últimas chuvas que caem no estado de Sergipe têm trazido alguns transtornos e preocupações para várias áreas da Região Metropolitana de Aracaju.

Nos bairros Robalo, São José dos Náufragos, Gameleira, Areia Branca, Matapoã e Mosqueiro – antiga Zona de Expansão – os moradores têm enfrentado as cheias das lagoas com muita preocupação.

Em locais onde há muitos anos não inundava, as águas atingiram casas, lojas e outros estabelecimentos.

Inclusive a Rodovia dos Náufragos, que atravessa quase todos aqueles bairros, tem fortes pontos de alagamento e tem apresentado sérios problemas na pavimentação, devido as chuvas.

Moradores das localidades têm se organizado para tentar minimizar os problemas. Na última quarta, 24, uma comissão foi recebida em audiência pelo secretário Luiz Roberto Santana, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI). Na pauta o sistema de drenagem da rodovia e das suas margens.

Uma série de ações emergenciais já estava em curso, quando da realização da audiência. Com a atualização das informações e com as preocupações levadas pelos moradores, o secretário Luiz Roberto, se comprometeu a manter as ações e até ampliar, à medida do possível.

Além disso, o secretário informou aos moradores que iria promover diálogo com o Município de Aracaju, no sentido de que as ações, tanto do Governo do Estado, quanto a Prefeitura de Aracaju, surtissem maior efeito.

Uma das providências que tem ajudado no escoamento das águas pluviais é a reabertura das valas ou canais naturais que levam as águas da chuva até o mar. Como as chuvas dos últimos anos não foram suficientes para que as águas corressem a cada inverno, a tendência foi o fechamento das valas, por ação do vento, vegetação, animais e, em alguns casos, por obstruções causadas por pessoas. As máquinas, tipo retroescavadeiras, têm trabalhado diariamente na abertura das valas.

José Firmo, morador do Robalo, informa que as comunidades estão preocupadas porque as residências estão sendo afetadas. “Há famílias fora de casa, em casas de parentes, famílias sem usar o sanitário, vias sem acesso e locais que nunca alagaram anteriormente estão embaixo d’água”, afirma.

Ainda segundo Firmo, outro sério problema que a população pobre enfrenta em todos os bairros da antiga Zona de Expansão são os sistemas de bombeamento de águas pluviais dos condomínios. Segundo ele, os problemas trazidos pelas chuvas são comuns a todos os moradores, entretanto a maioria dos condomínios tem sistema de bombeamento, jogando diariamente as águas para a parte externa. Em alguns casos aquelas águas vão direto para a praia, mas em outros casos as águas bombeadas ficam acumuladas nas partes mais baixas, potencializando os problemas das comunidades.

Resolvidos os problemas causados pelo acúmulo de águas da chuva, os moradores esperam pela recuperação das manilhas de drenagem e pelo recapeamento, pelo menos, do trecho mais danificado da Rodovia dos Náufragos, algo que o secretário da SEDURBI, Luiz Roberto, também vê como necessário.

Na noite da última sexta, 26, moradores do bairro Robalo se reuniram para atualização das informações e para avaliações e os relatos das famílias são de que enquanto as chuvas não diminuírem e enquanto os condomínios continuam bombeando águas das chuvas para a parte externa, a solução dos problemas pode demorar.

Foto assessoria

Por José Firmo