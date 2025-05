CHUVAS MODERADAS A INTENSAS DEVEM CONTINUAR EM SE E A INCIDÊNCIA DE FORTES CHUVAS TEM SIDO ALERTADA

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), estendeu o aviso meteorológico com probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de trovoadas e descargas elétricas, até a manhã desta quarta-feira, 7.

De acordo com a análise, durante o período, o acumulado de chuvas pode ultrapassar 50 mm/dia e os ventos intensos podem variar de 40 a 80 km/h, a depender da região.

A Secretaria do Meio Ambiente informa à população sergipana sobre a possibilidade de incidência de fortes chuvas desde a última quinta-feira, 1º. Até a manhã desta terça-feira, 6, os pluviômetros registraram municípios com acumulados elevados nos últimos cinco dias. Cidades como Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde, Boquim, Tomar do Geru e Estância ultrapassaram o acumulado esperado para todo o mês de maio.

A instabilidade termodinâmica em Sergipe é resultado de uma frente estacionária que continua atuando no estado. Isso se deve à canalização do fluxo de umidade nos baixos níveis da atmosfera, facilitando o transporte de nuvens convectivas para o estado, como, também, devido ao intenso aquecimento e umidade do oceano Atlântico adjacente. “A atmosfera está apresentando umidade e, juntamente com as elevadas temperaturas, provoca grande possibilidade de manutenção e desenvolvimento de nuvens de grande desenvolvimento vertical”, reforça a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana.

A Semac segue monitorando as condições climáticas e reitera que a ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para o estado, apresentando riscos em rodovias, como alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, além dos principais rios e lagoas.

