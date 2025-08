Chuvas provocam a interdição da rodovia SE-270, na estrada da Barragem no município de Lagarto

A Prefeitura de Lagarto interditou um trecho da rodovia SE-270, de acesso ao Distrito Industrial do município, conhecida como estrada da Barragem. A medida foi adotada após inspeção dos órgãos municipais ao local, motivada pelo agravamento das condições da via após as fortes chuvas que atingiram o município durante o final de semana.

A força das águas fez o solo ceder em parte da pista, representando risco iminente de colapso da via. Diante disso, as secretarias municipais de Obras (Semob) e de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), em ação coordenada com a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), realizaram a interdição preventiva para garantir a integridade dos motoristas, pedestres e moradores que utilizam a via diariamente.

“Desde as fortes chuvas de janeiro, nossa Defesa Civil já havia identificado os riscos e comunicado oficialmente ao órgão responsável. Agora, diante do agravamento da situação, decidimos interditar o trecho para proteger vidas. Nossa prioridade é agir com responsabilidade e buscar soluções rápidas junto ao Governo do Estado, grande parceiro da Prefeitura de Lagarto”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

Além das equipes do município, a interdição também contou com a presença do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sergipe (DER). O local já havia sido classificado como área de risco desde janeiro de 2025, quando as chuvas intensas ultrapassaram 247,2 mm em seis dias e provocaram danos estruturais significativos na área.

Em nota, o DER confirmou que a recuperação da passagem molhada está em fase de recurso no processo licitatório e que uma equipe técnica será enviada, nesta segunda-feira (4), para adotar as medidas necessárias. A resposta oficial do órgão, enviada anteriormente à Prefeitura, já indicava que a demanda se enquadra em um contrato de recomposição de aterros, afundamentos e rompimentos em rodovias da malha estadual, que está em fase de licitação.

Fonte e foto: PML