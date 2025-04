CHUVAS: SECRETARIA DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTA APOIO ÀS COMUNIDADES AFETADAS EM ARACAJU

Após os registros das fortes chuvas na capital sergipana durante as primeiras horas deste sábado (12), a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) realizou atendimento às famílias impactadas pelas precipitações. As equipes foram direcionadas para os bairros Luzia e Inácio Barbosa.

No conjunto Médici II, no bairro Luzia, sete famílias sofreram perdas materiais devido às fortes chuvas. Moradores da rua João Gomes receberam benefícios eventuais, como colchões, cestas básicas, kits de limpeza e de higiene. Nenhuma das famílias precisou de acolhimento.

“São pessoas que tiveram suas casas inundas pelas fortes chuvas, então a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, veio acompanhar de perto a situação dessas famílias”, pontua secretária Simone Valadares.

Equipes da Semfas também estiveram na avenida Pantanal, na região conhecida como Vila do Rato, no bairro Inácio Barbosa. No entanto, não foi necessária a distribuição de benefícios eventuais no local.

Além disso, o Abrigo Sorriso — reformado e entregue em dezembro de 2024 pela gestão anterior — foi inundado após falhas no telhado. A equipe realizou a limpeza imediata do espaço, e a Semfas acionou a empresa responsável pela obra para providenciar os reparos.

