Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre três veículos na rodovia SE-270

Um acidente ocorrido no inicio da noite deste sábado (24), envolvendo dois carros de passeio e uma motocicleta deixou cinco pessoas feridas na rodovia SE-270, em Lagarto.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o primeiro veículo que seguia sentido Simão Dias a Lagarto, colidiu de frente com o outro carro que transitava no sentido contrário.

O BPRv explicou ainda que em seguida, uma motocicleta, que transitava em direção a Simão Dias, acabou batendo no fundo do segundo veículo.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital.

Foto BPRv