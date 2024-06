Cinco projetos do Senac recebem Selo ODS no estado de Sergipe

O Senac Sergipe, pelo segundo ano consecutivo, recebeu o Selo ODS, que este ano é comemorativo às duas décadas de implantação do Movimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil. Em 2023, quando a instituição de educação profissional aderiu ao movimento, foi apresentado um projeto, ampliado para cinco em 2024, todos classificados.

Desde 2015, o Movimento ODS trabalha no fortalecimento da Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de adotar medidas de preservação do planeta e da vida.

“O Senac tem um papel muito importante na sociedade, porque ele trabalha todos os 17 ODS. Tendo essa percepção, o Movimento Nacional ODS entrou em contato, aqui com o Senac Sergipe, para poder dialogar sobre a importância de a instituição fazer parte do movimento e ano passado foi feita a adesão. Temos feito algumas parcerias importantes e necessárias para garantir um planeta mais sustentável e equitativo”, destacou a coordenadora do Movimento OSD em Sergipe, Sandra Sena.

Atualmente todos os projetos integradores desenvolvidos pelos alunos do Senac Sergipe na finalização de cada curso, têm que atender os ODS, conforme explicou a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares. “Conectar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aos projetos integradores do Senac, possibilita que os alunos tenham uma experiência prática e integrativa, além de desenvolver competências, conhecimentos interdisciplinares, parcerias com o setor produtivo e contextualização com o mercado de trabalho. Trabalhar com os ODS desenvolve competências essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e criatividade, que são habilidades altamente valorizadas no mundo do trabalho e cruciais para enfrentar os desafios do século XXI”.

O Senac Sergipe foi o primeiro do país a fazer a adesão ao Movimento Nacional ODS.

“A adesão trouxe bons frutos à nossa instituição e aos nossos alunos, pois nos dá a certeza de que estamos preparando-os para o mercado de trabalho, com o olhar de que é preciso cuidar do planeta. Esse trabalho começa com os instrutores, que estão passando por constantes atualizações, orientando-os a trabalharem com os alunos, no desenvolvimento de trabalhos que destaquem a importância da ação de todos para a sustentabilidade do planeta”, informou o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

“Como estudante de moda, para mim foi incrível poder desenvolver uma peça, com um olhar voltado para uma textura sergipana, que é a palha de ouricuri, de origem do quilombola de Alagamar, em Pirambu. Poder criar uma moda sensorial que além de ser vista, pode ser sentida, foi um desafio que expandiu nossos horizontes da criatividade, um trabalho que valeu a pena, coroado com o recebimento deste selo”, comemorou a aluna de Moda, Jéssica Lessa.

“O projeto que a nossa turma apresentou se encaixou no Eixo Paz das ODS, pois debatemos a prevenção da Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem. Abordamos que é preciso ter paz espiritual e para isso, tem que estar bem consigo mesmo. Percebemos a importância que esse projeto tem para a sociedade, que foi referendado com o recebimento do Selo ODS”, declarou Bráulio Gonçalves Ramos Neto, aluno do curso de Especialização Técnica em UTI.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, parabenizou alunos, instrutores e colaboradores do Senac, pela conquista do reconhecimento.

“Parabéns a todo o pessoal do Senac, porque foi fundamental para que recebêssemos o Selo ODS, por projetos desenvolvidos por alunos e pela nossa instituição, voltados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Essa conquista é fruto da dedicação de nossos colegas de trabalho, que formam uma grande equipe que se empenha diariamente em construir um futuro mais sustentável para o nosso planeta. Os projetos inscritos, que abordam temas como educação de qualidade, inclusão social e sustentabilidade ambiental, demonstram o compromisso do Senac com a formação de profissionais conscientes e responsáveis. Agradeço aos colaboradores pela dedicação e parabenizo a todos pela conquista desse importante reconhecimento, pois juntos, seguiremos construindo um futuro melhor”.

Conheça os projetos

Projeto Integrador: Catálogo Sensorial – Coleção Texturas de Sergipe

Curso Estilistas de Moda

O projeto não apenas desenvolveu a criação de uma Coleção de Moda, promoveu o estímulo à criatividade e inovação, a valorização da identidade da cultura local, aprendizado interdisciplinar como também a conscientização ambiental e sustentabilidade incorporando metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele visa atender também a acessibilidade com a inserção de Braille para levar a moda para os mais variados formatos de aprendizagem possíveis.

Instrutor: Marcell Dionísio

Analista Pedagógico: Rafael Ramos

Coordenadora de Curso – Moda Karinne Sá

Senac Programa Ecos de Sustentabilidade

O referido projeto tem como objetivo principal sensibilizar os funcionários, mitigar os impactos socioambientais e otimizar o uso dos recursos da instituição do Fecomércio/Senac/Sesc, alunos, funcionários, prestadores de serviços terceirizados e comunidade local, visando planejar, propor, executar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade.

Em 2023, houve uma apresentação do programa Ecos: ciclo 2023-2024 com a finalidade de sensibilizar a todos os envolvidos acerca da comunicação e educação ambiental. Além disso, ao final da apresentação houve uma exposição de materiais reciclados, a exemplo do óleo na produção de sabão, os banners foram transformados em ecobags, dentre outros, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030.

Coordenação: Rosineide Fontes, psicóloga organizacional e do trabalho, da Assessoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional (ADHO)

Projeto: Diálogos Turísticos: Conectando Saberes Para O Desenvolvimento Sustentável

Curso: Técnico em Guia de Turismo

O referido projeto tem como objetivo principal promover encontros regulares entre profissionais do trade turístico e os alunos do Curso Técnico em Guia de Turismo, visando ampliar o conhecimento, fortalecer a formação profissional e promover o desenvolvimento sustentável no contexto do turismo local, no período das visitas técnicas realizamos a distribuição de mudas de umbuzeiro, recolhemos os resíduos dos referidos locais e oferecemos exemplares do livro “Lá e Cá”, com intuito de estimular a reflexão sobre a importância do turismo sustentável e sua contribuição para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030.

Instrutor: Carlos Moises de Lima Santos

Analista Educacional: Jose Jonas Freitas

Coordenadora de Curso: Cristina Matos Feitosa

CEP: Nossa Senhora da Glória – aulas realizadas em Canindé do São Francisco

Projeto Integrador: Prevenção da Síndrome de Burnout nos Profissionais de Enfermagem

Curso: Especialização Técnica em Unidade de Terapia Intensiva

O projeto não apenas desenvolveu um Protocolo de Prevenção da Síndrome de Burnout, mas também incorporou metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele visa conscientizar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho e promover práticas que contribuam para o bem-estar dos profissionais de enfermagem, alinhando-se aos objetivos globais de sustentabilidade.

Instrutora: Maria Morgana

Analista Pedagógica: Yluska Ribeiro

Coordenadora dos Cursos de Saúde: Caroline Teles

Projeto Integrador: Log 40 – Logística 2040.

Curso: Técnico em Logística

O presente projeto integrador, idealizado pelos alunos do curso Técnico em Logística do Senac Sergipe, em parceria com a empresa CatÓleo de Nossa Senhora do Socorro, pretende implementar de um sistema de coleta e reciclagem de óleo de cozinha usado na comunidade local. Através da aplicação de conceitos logísticos e da promoção da sustentabilidade, o projeto visa conscientizar a população sobre os impactos ambientais do descarte inadequado do óleo e incentivar a prática da reciclagem.

Instrutores: Edwards de Oliveira Santos Silva e Marcos Antônio Plínio.

Coordenadora Pedagógica: Yluska Mayara

Coordenador do Curso: Marco Antonio Gonçalves de Oliveira

Gerente do Núcleo Pedagógico: Flávia Regina Ribeiro Moura

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE