Cinco suspeitos encapuzados invadem uma casa e matam um homem a tiros no município de Pirambu

A Polícia Militar confirmou a informação de que cinco pessoas encapuzados invadiram uma casa na madrugada desta quarta-feira (18) e mataram um homem a tiros, no Povoado Alto da Bela Vista, no município de Pirambu.

A Polícia Civil também esteve no local e os peritos realizaram os primeiros levantamentos. A policia civil vai investigar as circunstâncias do crime.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Quem tiver informações quem possam contribuir para localização dos suspeitos deve ligar para o Dique-Denúncia pelo número 181.

Foto ilustração