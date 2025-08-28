Cine Walmir Almeida traz estreias nacionais e sucessos do cinema em Aracaju

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), apresenta uma programação especial com estreias nacionais e clássicos do cinema.

De 28 de agosto a 1º de setembro, o público poderá conferir “O Último Azul”, lançamento estrelado por Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, além do clássico brasileiro “A Marvada Carne”, com Fernanda Torres, e “Amores à Parte”, entre outros destaques.

O cinema funciona de segunda a quinta-feira, com ingressos à venda diretamente na bilheteria. A programação é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio cinema.

Sinopses dos destaques

O Último Azul

Um Brasil distópico possui uma política de exílio forçado contra seus idosos. Assim, o governo transfere esse grupo para colônias habitacionais onde eles possam “desfrutar” de seus últimos dias de vida. Entra em cena Tereza, uma mulher de 77 anos que mora numa cidade industrializada na Amazônia. Quando chega sua hora, ela recebe um chamado do governo para abandonar sua casa e residir na colônia. Ela, então, decide embarcar numa viagem pelos rios e afluentes da região, sem imaginar que essa viagem mudará o rumo de sua vida para sempre.

A Marvada Carne

Nhô Quim (Adilson Barros) perambula com seu cachorro pelo interior paulista sonhando com duas coisas: encontrar uma noiva e comer carne de vaca. Ele conhece a jovem Carula (Fernanda Torres), que mora numa aldeia e reza todos os dias para Santo Antônio pedindo um marido. Para fisgar Quim ela o engana dizendo que seu pai, Nhô Totó (Dionísio Azevedo), possui um boi que será carneado no dia do casamento. Entretanto, antes de casar, Quim deve cumprir uma série de provas.

Amores à Parte

A vida de Carey desmorona quando sua esposa, Ashley, revela uma traição e pede o divórcio. Em busca de apoio, ele recorre aos amigos Julie e Paul, mas se surpreende ao descobrir que o casamento deles é aberto. Tentando superar a dor e experimentar algo novo, Carey adota a ideia, até que tudo foge do controle e gera um caos entre eles.

Confira a programação completa (28/08 – 01/09)

Quinta-feira (28/08)

14h15 – Niki de Saint-Phalle

15h45 – O Último Azul

18h – A Marvada Carne

19h – Documentário Transver

Sexta-feira (29/08)

14h15 – Luiz Gonzaga – Légua Tirana

16h25 – Amores à Parte

18h20 – Último Azul

Sábado (30/08)

14h15 – Nikki Saint- Phalle

16h20 – O Último Azul

18h20 – Amores à Parte

Domingo (31/08)

14h15 – Amores à Parte

16h45 – O Último Azul

18h30 – A Marvada Carne

Segunda-feira (01/09)

14h15 – O Último Azul

16h – Luiz Gonzaga – Légua Tirana

18h15 – Sessão Cineclube – Entreato/ UFS e T.C. São Lázaro

