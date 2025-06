Cinema e cultura quilombola abrem a Rota dos Quilombos em Sergipe

Circuito realizado pelo Cineclube Candeeiro estreia no dia 14 de junho, na comunidade da Mussuca (Laranjeiras), com sessões de cinema ao ar livre

No próximo sábado, 14 de junho, a comunidade quilombola Mussuca, localizada no município de Laranjeiras (SE), recebe a abertura da Rota dos Quilombos — circuito cineclubista realizado pelo Cineclube Candeeiro, que promove sessões gratuitas de cinema e rodas de conversa em territórios negros do estado. A estreia faz parte do Arraiá Culturá da Cozinha de Vó, tradicional celebração local que une arte, memória e saberes quilombolas.

A programação começa às 18h, com a sessão infantil Mostrinha Vunji, dedicada às crianças da comunidade. Às 19h, será exibida a sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ, voltada ao público jovem, adulto e idoso. Toda a curadoria de filmes é assinada pela EGBÉ – Mostra de Cinema Negro, que selecionou obras de diferentes regiões do Brasil — incluindo produções sergipanas — com temáticas como quilombismo, cosmologias negras, tradições populares e subjetividades periféricas.

A Mussuca é o maior quilombo de Sergipe e berço de uma das expressões culturais mais potentes do estado. Com um rico bioma entre mata atlântica e manguezais, o território abriga tradições como o samba de coco, o tambor dos terreiros e práticas agrícolas ancestrais. É nesse chão, onde vivem mestras e mestres da cultura popular, que a Cozinha de Vó se tornou referência ao retomar práticas de culinária, construção e saberes coletivos. A presença da Rota dos Quilombos nesse espaço reafirma o papel central da comunidade na preservação da identidade negra em Sergipe.

Com foco na interiorização do cinema negro e na valorização da identidade afro-brasileira, a Rota dos Quilombos transforma praças, escolas e espaços comunitários em locais de encontro, pertencimento e formação crítica. A iniciativa é inspirada no pensamento da historiadora sergipana Beatriz Nascimento, que dizia: “é preciso a imagem para recuperar a identidade”.

Após a Mussuca, a Rota segue para Brejão dos Negros (Brejo Grande), no dia 19 de julho, e finaliza no Povoado Aguada (Carmópolis), em 26 de julho — sempre com sessões ao ar livre e rodas de conversa com a comunidade.

Mussuca – Laranjeiras

Sexta-feira, 14 de junho

18h – Sessão infantil Mostrinha Vunji

19h – Sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ + roda de conversa

Texto e foto: Ayalla Anjos – Comunicação e Marketing