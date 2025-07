Cinema, memória e território: Aguada recebe a última sessão da Rota dos Quilombos

Filme gravado na própria comunidade será exibido com presença dos diretores e roda de conversa

A comunidade quilombola de Aguada, no município de Carmópolis, recebe neste sábado (26), a última parada da Rota dos Quilombos, circuito de exibições cineclubistas promovido pelo Cineclube Candeeiro com curadoria da EGBÉ — Mostra de Cinema Negro. A sessão acontece na sede do grupo Samba de Aboio, em parceria com a Dologun Filmes.

A programação da noite começa com a Mostrinha Vunji, voltada ao público infantil, que exibe animações estreladas por personagens negros e indígenas. Em seguida, a Sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ apresenta uma seleção de curtas que refletem a diversidade das experiências negras e quilombolas, explorando temas como ancestralidade, pertencimento e memória, com roda de conversa após as exibições.

Entre os destaques está o curta “O ano que a onça descansou” (2022), dirigido por Yérsia Assis e Geilson Gomes. O filme será exibido pela primeira vez em Aguada, onde foi gravado. A obra acompanha a celebração de Santa Bárbara, entrelaçando espiritualidade, relações familiares e cultura popular a partir do olhar de quem vive o território.

“É uma emoção muito grande ver o filme sendo exibido aqui, com minha própria família, a família Mota e Assis, que mantém essa festa e esse território. Quando lançamos, não conseguimos fazer essa exibição por falta de estrutura e recurso. Agora, com a Rota e a EGBÉ, conseguimos garantir que toda a comunidade possa assistir ao filme onde ele foi vivido”, afirma Yérsia Assis.

Para a diretora, a exibição em Aguada provoca reflexões que ultrapassam a tela. “As pessoas daqui cresceram vendo o que a televisão mostra, quase sempre distante da nossa realidade. Quando a gente projeta um filme feito aqui, com nossos rostos, vozes e histórias, isso desperta outras possibilidades. Pode ser que dali surjam novas vontades, outras produções. Isso também é o cinema negro”, explica.

A realização da sessão na sede do grupo Samba de Aboio reforça o compromisso da Rota dos Quilombos com o fortalecimento das expressões culturais locais. O grupo mantém viva a tradição do samba rural há gerações, sendo um dos principais guardiões da memória coletiva de Aguada. “Exibir esses filmes na sede do Samba de Aboio é reconhecer a força de uma tradição que atravessa gerações. É também afirmar que o cinema precisa se conectar às vozes e aos ritmos que sustentam a vida nos territórios”, afirma a coordenação da iniciativa.

A Rota dos Quilombos é uma ação do Cineclube Candeeiro, que desde 2022 atua na exibição de filmes fora do circuito comercial, promovendo a formação de novos públicos e o acesso a narrativas afro-brasileiras em comunidades, escolas e espaços populares. A cada parada, o projeto mobiliza comunidades, ativa memórias e consolida espaços de encontro entre audiovisual, território e identidade.

Programação — Povoado Aguada (26/07)

Local: Sede do grupo Samba de Aboio — Carmópolis/SE

Entrada gratuita

18h – Sessão Mostrinha Vunji (curtas infantis)

19h – Sessão Rota dos Quilombos + EGBÉ + Roda de conversa

Mais informações podem ser conferidas no Instagram @cineclubecandeeiro.

Texti Ayalla Anjos – Foto – Yérsia Assis