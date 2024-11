Mostra de filmes sobre comunidades quilombolas será realizado na Ilha Grande

No próximo sábado 23 de novembro a Ilha Grande em São Cristóvão será palco da Mostra Cinema na Ilha, evento que tem como proposta a exibição de filmes que dialoguem com temas relacionados à resistência, memória, identidade, ancestralidade e cultura da população preta e das comunidades quilombolas do estado de Sergipe.

A ação é uma iniciativa do projeto Cinema na Ilha que conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur) da prefeitura de São Cristóvão e do Ministério da Cultura através da Lei Paulo Gustavo, buscando promover a exibição de produções audiovisuais seguidas de rodas de conversa na comunidade quilombola da Ilha Grande bem como debates junto a estudantes de escolas do município.

“No mês da consciência negra, o evento surge como uma forma de discutir a importância dessas comunidades, de seus processos de resistência e de suas manifestações artísticas para o estado de Sergipe, buscando no cinema uma experiência que sensibilize e amplie ainda mais esse entendimento, além de disseminar e fortalecer a cena cinematográfica local”, afirmou Erna Barros, professora do departamento de comunicação da UFS.

A Mostra contará com a exibição de curtas documentários filmados em Sergipe que abordem diferentes manifestações culturais quilombolas, como o Samba de Coco da Ilha Grande em São Cristóvão, o Samba de Parea da Mussuca em Laranjeiras, o Samba do Mocambo em Porto da Folha, e o Bloco Afro Descidão dos Quilombolas da Maloca em Aracaju, entre outros.

Entre os filmes da Mostra estarão produções inéditas como o curta “Raízes da Ilha” (2024), das diretoras Emilly Alves e Nahiara Baddini, e produções premiadas como “Geruzinho” (2022), com direção de Juliana Teixeira, Luli Morante e Rafael Amorim, e “O ano que a onça descansou”, com direção de Yérsia Assis e Geilson Gomes.

A programação completa do evento poderá ser consultada nas redes sociais do projeto, no instagram @cinemanailha, e inclui exibição de filmes, roda de conversa com diretores e pesquisadores convidados, e atrações culturais da região.

Serviço

Mostra Cinema na Ilha

Local: Ilha Grande, São Cristóvão

Data: 23/11 (sábado)

Horário: 19h

Ida e volta da Ilha podem ser agendadas com barqueiros locais com saídas do Porto do Dedé (Pedreiras) a partir das 15h no dia 23/11. (Também é possível pernoitar na Ilha em área de camping).

Mais informações: @cinemanailha ou (79) 99107-5875

Foto assessoria

Por Erna Barros – Profa. Dcos/UFS