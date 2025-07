Ciranda Sergipe chega a Cedro de São João levando serviços públicos e cuidado

O programa Ciranda Sergipe chegou nesta quarta-feira, 23, à cidade de Cedro de São João, levando serviços essenciais diretamente para a população. Realizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a ação promoveu atendimentos de saúde, emissão de documentos, distribuição de benefícios e orientações de cidadania para moradores da sede e de comunidades rurais.

Entre os destaques, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) garantiu acesso ao documento a toda a população. Uma das que aproveitou a oportunidade foi Sueli Santos, que tirou a segunda via do RG. “Foi maravilhoso! Amei o atendimento, tudo muito organizado. Cheguei e fui logo atendida”, contou com alegria.

Também moradora da região, Maria de Lourdes veio do povoado São Sebastião para fazer sua identidade. “A gente do interior muitas vezes tem dificuldade de resolver essas coisas, mas hoje foi diferente. Fui muito bem atendida e saio daqui satisfeita”, disse ele.

Para pessoas com dificuldade de locomoção, como Maria José Vieira Dantas, o acesso facilitado aos serviços fez toda a diferença. Acompanhada pelo irmão, Silvino Vieira Dantas, ela conseguiu emitir sua segunda via da CIN sem sair do carro, uma forma de ampliar o direito a cidadania para toda a população. “Minha irmã não conseguiria ir até Aracaju, por exemplo, para resolver isso. Hoje ela teve um atendimento digno, rápido e respeitoso”, celebrou Silvino.

Acesso a serviços e dignidade

A Unidade Móvel de Saúde do Hospital Cirurgia também marcou presença, oferecendo exames de mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografia. Aldenir Santos, moradora da cidade, elogiou a iniciativa: “Fiz três exames de uma vez só, sem precisar sair de Cedro. Isso é um avanço enorme para a gente que depende do SUS”.

A entrega dos cartões do programa CMais Ser Criança também movimentou o dia. Samara Oliveira, uma das beneficiárias, destacou o impacto positivo do benefício. “Esse cartão vai ajudar muito na alimentação do meu filho. É uma ajuda que chega na hora certa”, exaltou.

O Ciranda Sergipe em Cedro de São João promoveu visibilidade para os arranjos produtivos locais, com o Espaço de Inclusão Produtiva, onde produtores e artesãos como Magda Oliveira Costa puderam comercializar seus produtos. Bordadeira há 56 anos, ela levou peças produzidas por ela e outras mulheres da comunidade.

“É uma oportunidade maravilhosa para mostrar o nosso trabalho e valorizar a cultura do interior. A renda do bordado ajuda na nossa independência e fortalece o vínculo entre as mulheres que fazem parte desse coletivo. A gente borda com amor, e ver nosso trabalho sendo reconhecido aqui é muito gratificante”, disse Magda.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a edição em Cedro reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com uma política pública descentralizada e acessível. “O Ciranda Sergipe é sobre garantir dignidade, direitos e acolhimento. Quando chegamos a lugares como Cedro e conseguimos atender com respeito cada cidadão, estamos cumprindo nosso papel com justiça social”, pontuou a gestora.

Foto: Jhonny Oliveira/Seasic