Ciranda Sergipe chega a Pacatuba com serviços de cidadania e inclusão

A cidade de Pacatuba recebeu, nesta terça-feira, 15, mais uma edição do Ciranda Sergipe, ação promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com outros órgãos do Governo do Estado. A ação reuniu moradores da sede e dos povoados, que puderam acessar serviços sociais, atendimentos de saúde, serviços de beleza e atividades de apoio à agricultura familiar e ao artesanato.

Além dos serviços da Seasic, a edição contou com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, que levou exames como mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografias. Também houve serviços de beleza em parceria com o Instituto Embeleze e atendimento para pessoas que necessitam da Defensoria Pública de Sergipe.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, reforça a relevância da ação como um meio de aproximação com as comunidades. “O Ciranda vem para o território, escuta as pessoas, oferece os serviços mais urgentes e, principalmente, reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o cuidado com quem mais precisa”, destaca.

Inclusão social e cidadania

Durante a ação, moradores beneficiários do programa CMais receberam os cartões do programa, como Adriele Bispo. “Fui contemplada com o CMais Criança e esse cartão vai me ajudar muito a cuidar dos meus filhos. Recebo Bolsa Família, não tenho emprego, então vai ser uma grande ajuda. Agradeço ao Governo de Sergipe por pensar no bem de todos”, frisa.

Keline Bispo dos Santos, beneficiária do CMais Vale Gás, também esteve presente na ação e falou sobre a importância do apoio para o dia a dia da família. “Esse vale gás vai me ajudar bastante porque o gás tá muito caro e nem sempre a gente tem como comprar. Sou mãe, moro no interior, e quando chega uma ajuda assim, faz diferença. Fiquei muito feliz de receber aqui na cidade mesmo, sem precisar sair pra longe”, celebra.

Por meio da CIN Inclusiva, a Seasic oferece à população sergipana, em especial às pessoas com prioridade, a possibilidade de emissão do documento de identidade, o primeiro passo para garantir cidadania.

Raimunda Macena dos Santos aproveitou o mutirão para tirar a segunda via. “Facilitou minha vida porque, se não tivesse aqui, eu ia ter que ir para Aracaju. Quando soube que tinha aqui, vim logo. Foi uma ajuda muito grande”, conta.

Do povoado Timbó, Maria Clara Dias da Silva levou a filha Ester Gabrieli para tirar a primeira via da identidade. “Ter o serviço aqui ajudou porque a gente que mora em povoado sempre tem mais dificuldade”, enfatiza.

A dona de casa Edlânia dos Santos também participou da ação e foi atendida pela CIN Inclusiva. “Facilitou muito ter esse serviço aqui na cidade. Achei tudo muito bom”, pontua.

O dia também foi marcado por cuidado com as crianças com a Oficina Brinquedista, Oficina de Sinais com atividade lúdica para orientar as crianças sobre que partes do corpo podem ser tocadas, o espaço Inclusão pela Arte e estrutura para garantir a diversão dos pequenos.

A população local também participou de uma oficina promovida pela Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, onde aprenderam a fazer uma receita de trufa de casca de abacaxi, uma opção saborosa e econômica que reaproveita parte da fruta que normalmente é descartada.

Espaço para o artesanato e a agricultura familiar

Além dos serviços, a edição do Ciranda contou com a presença de artesãs e produtoras locais, que aproveitaram o espaço para apresentar e vender seus produtos.

Maria Evanilda dos Santos levou peças de artesanato feitas por ela mesma. “Produzo para ajudar no meu tratamento, porque meu medicamento é muito caro. Tudo que vendo é feito por mim. Foi bom participar, gostei muito”, revela.

Clenilce dos Santos apresentou os produtos do assentamento Padre Nestor, com destaque para o óleo de coco extravirgem. “A gente vive da agricultura familiar. Produzimos óleo, cocada, tudo sem agrotóxico. Esse espaço é importante para mostrar nosso trabalho e expandir o que a gente faz. Somos 16 famílias vivendo disso”, comenta.

Maria Normélia, do assentamento Independência, também levou artesanato feito com taboa, uma planta aquática coletada na região. “Hoje, vivo do artesanato junto com outras mulheres da associação. A taboa vem dos nossos lagos e tudo que vendemos é feito por nós mesmas. Esse espaço é acolhedor, social, e abre portas para quem vive do próprio trabalho”, relata.

Parcerias para ampliar os serviços

Além dos serviços oferecidos normalmente pela Seasic, o Ciranda Sergipe promoveu atendimentos realizados em parceria com a Defensoria Pública de Sergipe, cuidados com a beleza promovidos com apoio da Embelleze e serviços de saúde como exames realizados com o apoio da Unidade Móvel do Hospital de Cirurgia.

Cerca de 120 pessoas realizaram procedimentos como mamografia, eletrocardiograma e ultrassonografia, entre elas, Rosilda dos Santos, que realizou exames cardíacos e ficou satisfeita com o atendimento. “Graças a Deus esse serviço veio até nós e eu pude fazer meus exames de coração e cuidar da saúde”, completa.

