Ciranda Sergipe chega ao município de Brejo Grande com novidade entre serviços

O município de Brejo Grande recebeu, nesta terça-feira, 29, o Ciranda Sergipe, programa promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que leva diversos serviços públicos gratuitos às comunidades dos municípios sergipanos. A ação foi realizada na Escola Municipal José Moacir Mendonça e contou com atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, primeira infância, segurança alimentar e cidadania, com o objetivo de garantir inclusão e acesso a direitos.

Uma das principais novidades desta edição foi a integração com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), que passou a oferecer consultas do Opera Mulher, que faz parte do Opera Sergipe, diretamente no Ciranda. “Essa integração com a secretaria de saúde é um avanço significativo, porque fortalece o alcance do Ciranda e garante um cuidado ainda mais abrangente para as mulheres sergipanas com o Opera mulher, por exemplo. Com isso, estamos descentralizando o acesso às cirurgias eletivas, aproximando os serviços da população”, destaca a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

A presença do Opera Mulher em Brejo Grande foi um marco para a ampliação dos serviços de saúde nos municípios. A dona de casa Valkíria da Silva Santos procurou o programa para iniciar o processo cirúrgico. “Estou com um problema de endometriose e vim em busca dos exames para fazer a histerectomia. Fui muito bem atendida. Parabéns para a equipe, que é bem acolhedora”, afirma.

Durante o evento, os moradores tiveram acesso às tarifas sociais da Deso e da Energisa, triagens e atendimentos das carretas da saúde do homem e da mulher, emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIN), vacinação e atendimentos de saúde bucal. Além disso, também foram realizadas entregas do cartão CMais, avaliações nutricionais com medição de peso e altura, oficina brinquedista com atividades lúdicas para crianças, oficinas de inclusão pela arte, segurança alimentar e momentos de beleza com cortes de cabelo e cuidados estéticos. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com o bem-estar, a inclusão e a cidadania.

Inclusão e cidadania

A equipe da CIN Inclusiva também esteve presente, realizando o atendimento para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, documento fundamental para o acesso a direitos e benefícios. Para a moradora Delma dos Santos, que aproveitou a ação para atualizar sua documentação, o atendimento foi eficiente e acolhedor. “Consegui trocar minha carteira de identidade e gostei muito. O atendimento foi ótimo. A vinda do Ciranda para Brejo Grande foi maravilhosa”, destaca.

Já a entrega dos cartões do programa CMais nas modalidades Cidadania, Ser Criança e Vale Gás foi mais uma ação de destaque no evento. Uma das beneficiadas, Alexandra Lopes, celebrou a chegada do cartão. “Vai facilitar muita coisa porque, muitas vezes, a gente não tem dinheiro ou condições. Esse cartão veio para ajudar, seja na compra de alimento, fralda ou leite. Vai ser muito útil para mim e para o meu filho”, relata.

A diversidade de ações do programa com fácil acesso para a população faz com que as pessoas tenham um momento de acolhimento e bem-estar. A participante do evento, Eliana Hibisco Ferreira, aproveitou diversos serviços ao longo do dia. “Fiz a troca da identidade, cortei o cabelo e ainda vou aproveitar outros atendimentos. É uma oportunidade única que contempla todas as áreas. Estou muito feliz”, declara.

Foto: Júlia Costa