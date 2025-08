Ciranda Sergipe leva serviços de cidadania e inclusão produtiva a Muribeca

Nesta quarta-feira, 6, o município de Muribeca recebeu mais uma edição do Ciranda Sergipe, programa itinerante da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que levou à população uma série de serviços públicos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, agricultura familiar, assistência jurídica e inclusão produtiva.

Localizada a pouco mais de 80 km de Aracaju, Muribeca é uma das cidades mais antigas do estado, com traços da cultura rural sergipana preservados em seus povoados e tradições familiares. Foi neste cenário que o Ciranda montou sua estrutura para atender desde moradores da sede até comunidades mais afastadas.

“Nosso compromisso é garantir que as políticas públicas cheguem a todos os sergipanos, especialmente aqueles que moram em áreas mais afastadas. Hoje, em Muribeca, tivemos a alegria de acompanhar serviços sendo acessados por quem mais precisa. É isso que move o Ciranda: o cuidado com a população”, destacou a secretária da Seasic, Érica Mitidieri.

Entre os destaques da programação esteve a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, ações de saúde como consultas e exames, cuidado com a aparência da comunidade, por meio de parceria com a Embelleze, Oficina Brinquedista e Contação de história e muitos outros serviços

O dia também foi marcado pela visita à unidade do Prato do Povo, que em Muribeca serve cerca de 4 mil refeições mensais e já soma quase 70 mil refeições desde sua implantação. Além disso, as equipes também acompanharam de perto famílias beneficiadas pelo programa Novo Lar, que está promovendo reformas e melhorias habitacionais no município.

Saúde e cidadania

Moradora do povoado Rudiador, Maria Zulia Vieira aproveitou a presença da Unidade Móvel de Saúde do Hospital Cirurgia para fazer o exame preventivo de lâmina e já se preparava para a mamografia. “Foi bom, fui bem atendida. Tudo atencioso. A gente que mora no interior nem sempre tem essa facilidade, então é importante demais quando esses serviços vêm até a gente”, contou.

A ação também contou com a participação da Defensoria Pública do Estado. A moradora Maria Alves buscou ajuda para regularizar um documento. “Sou muito grata. Sozinha eu não estava conseguindo resolver, mas hoje fui orientada direitinho. Foi uma ajuda grande”, avaliou.

Inclusão produtiva

O espaço de Inclusão Produtiva chamou atenção pelos produtos expostos e pelas histórias de transformação por trás de cada item. O técnico agrícola da Seasic Rivaldo Inácio explicou que agricultores da região passaram por uma consultoria voltada ao manejo sustentável. “Hoje foi um dia importante para trocar conhecimentos, identificar pragas como o nematoide nas hortas e orientar formas naturais de combate. Além disso, mostramos que esses alimentos podem abastecer programas sociais como o Prato do Povo”, explicou.

O lavrador Leandro Silva, do povoado Saco das Varas, celebrou os resultados. “Melhorou muito depois da consultoria. Aprendi a alternar culturas, usar esterco, cuidar melhor da terra. A produção aumentou”, enfatizou.

Além da agricultura, o artesanato local também foi valorizado. A artesã Adriana Nascimento participou da feira com passadeiras, tapetes e conjuntos de cozinha. “A gente trabalha há muito tempo, mas pouca gente conhecia nosso trabalho. Hoje, graças ao Ciranda, mais pessoas da cidade viram o que fazemos”, afirmou.

O Ciranda também contou com entregas dos cartões CMais. Entre as beneficiárias estava Ana Magali, mãe de três filhos e chefe de família. “A gente luta muito para manter tudo: comida, água, luz, roupa. Não é fácil, mas a gente vence. E esse complemento que recebo ajuda bastante”, relatou.

A presença de tantas mulheres protagonizando histórias de trabalho, cuidado e resistência reflete dados recentes que apontam que mais de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres — realidade visível também em Muribeca.

Foto: Jhonny Oliveira